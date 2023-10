A- A+

EX-GOVERNADOR DE SÃO PAULO Veja do que Doria já chamou Lula antes de tratá-lo como 'pacificador" Ex-governador de São Paulo pediu desculpas pelas ofensas no passado e fez elogios públicos ao petista

Embora ensaie uma aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com direito a pedido de desculpas por ofensas no passado e elogios públicos, o empresário João Doria já teceu duras críticas ao petista, em diferentes ocasiões.



A maior parte dos ataques do ex-governador de São Paulo ocorreu no contexto da Operação Lava-Jato, que rendeu a Lula condenações e um período na cadeia, até a anulação das ações pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No comentário mais recente, em entrevista ao Brazil Journal publicada na última terça-feira, Doria afirmou ver em Lula a capacidade de "pacificar o Brasil".



Na mesma ocasião, o ex-tucano classificou como "um equívoco" o apoio dado a Jair Bolsonaro (PL) no passado. Antes, ao participar de podcast, o empresário já havia pedido desculpas pelo conteúdo de suas declarações contra Lula.





Veja abaixo algumas falas críticas de Doria sobre o presidente:

'Mentiroso e covarde'

Então candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB, quando se lançou pela primeira vez a um cargo na esfera pública, o empresário afirmou, em 2016, que Lula era "um sem vergonha, um mentiroso e um covarde".



A declaração se deu em sabatina promovida pelos veículos de imprensa UOL, SBT e Folha de S.Paulo, na qual Doria também garantiu: "Pode me interpelar de novo que eu vou responder as mesmas coisas".

'Maior cara de pau do Brasil'

Depois de eleito, Doria continuou as provocações. Já empossado prefeito da capital paulista, ele disse que Lula era "o maior cara de pau do Brasil". Na fala, o empresário fazia referência a uma muda de pau-brasil que plantava em uma ação do programa Cidade Linda.

— Essa é uma muda de pau-brasil. Vou dedicar o plantio dessa muda ao Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil. Presente para você, Lula — disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

'Ladrão'

Também em 2017, Doria usou as redes sociais para dar eco a xingamentos então direcionados ao atual presidente. Em resposta ao próprio Lula, que o chamara de "João trabalhador que não trabalha" — numa ironia alusiva a um slogan adotado pelo ex-tucano —, ele disse:

"Prefiro ser nada do que ser ladrão. E o nada ganhou do Fernando Haddad no primeiro turno (das eleições para a prefeitura de São Paulo)."

'Decisão lava a alma dos bons brasileiros'

Em 2018, pouco depois de o petista ser preso pela Polícia Federal (PF) em decorrência de condenação no âmbito da Operação Lava-Jato, o então prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista festejou nas redes sociais. "Esta decisão lava a alma dos bons brasileiros", escreveu à época.

— Aquilo foi uma declaração imprópria, e eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada — afirmou Doria nas desculpas recentes, durante participação no podcast Flow News.

Veja também

BRASÍLIA Planalto reúne ministros para cobrar ofensiva no Congresso e apresentar raio-X sobre votos e emendas