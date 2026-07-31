Veja o cenário eleitoral para governos de 10 Estados, segundo pesquisa Quaest
O levantamento foi realizado em: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo
As pesquisas Genial/Quaest divulgadas entre segunda-feira, 27, e quinta-feira, 30, traçam um panorama diversificado da corrida pelos governos estaduais em dez unidades da Federação. O levantamento foi realizado em: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
A pesquisa revelou disputas equilibradas em Estados como Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, enquanto revelam cenários mais favoráveis para determinados pré-candidatos em Goiás, São Paulo e Paraná.
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Os levantamentos foram realizados entre os dias 21 e 28 de julho, conforme o estado pesquisado, com amostras que variam entre 900 e 1.650 entrevistas presenciais. Todas as pesquisas têm nível de confiança de 95% e margem de erro entre dois e três pontos porcentuais, além de registro na Justiça Eleitoral.