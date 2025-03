A- A+

BOLSONARO Veja os argumentos das defesas de acusados por tentativa de golpe no STF Advogados fizeram sustentação oral no primeiro dia de julgamento na Primeira Turma da Corte; análise sobre denúncia da PGR será retomada nesta quarta-feira

No primeiro dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal ( STF) sobre a denúncia do golpe, os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais acusados negaram as acusações da Procuradoria-Geral da República. A Primeira Turma da Corte retoma nesta quarta-feira a análise se aceita abrir uma ação penal sobre o caso.

Nas sustentações orais realizadas nesta terça-feira, quando os defensores tiveram cerca de 15 minutos cada um para falar, os advogados argumentaram que não houve crime, negaram qualquer articulação para desrespeitar o resultado das eleições de 2022.

Entre os principais pontos levantados pelas defesas estão o ataque à delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a falta de acesso ao material completo, a suposta prática de anexar alto volume de provas irrelevantes ao processo para dificultar a defesa, o afastamento da ligação com a tentativa de golpe e a falta de conexão dos denunciados com o 8 de Janeiro.





Veja abaixo.

1. Ausência de elementos para configurar tentativa de golpe

Um dos principais argumentos das defesas foi alegar que não há provas que sustentem a acusação de tentativa de golpe. No caso de Bolsonaro, seu advogado, Celso Vilardi, por exemplo, sustentou que não houve violência nem grave ameaça, condições previstas no Código Penal para configurar o crime.

— Não existia violência e grave ameça, então é impossível falar dessa execução. Não existia nenhum elemento [que caracterizaria crime], então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos [de Bolsonaro] para terminar no 8 de Janeiro, que nem a PF, que utilizou mais de 90 vezes a expressão possivelmente, não havia certeza, nem a PF afirmou a participação dele no 8 de Janeiro — disse o advogado de Bolsonaro.

Vilardi repetiu o argumento enviado à Corte de que não há dados objetivos que liguem Bolsonaro a atos criminosos e que as reuniões e discursos feitos por ele não podem ser confundidos com execução de crime.

— Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito, era o dele [Bolsonaro]? Então, esse crime é impossível, com todo o respeito, falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele — disse o advogado.

A defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, representada pelo advogado Demóstenes Torres, seguiu uma linha distinta dos demais. Não questionou as provas nos autos, nem disse que não teve acesso ao material, mas cobrou as razões por que seu cliente foi o único dos ex-comandantes a serem denunciados.

Demóstenes questionou a razão de os demais comandantes das Forças Armadas, o general Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), não terem sido inseridos na denúncia da trama golpista. Ele afirmou que, embora o plano de insurreição de Bolsonaro tenha começado, segundo a PGR, em julho de 2021, Garnier só é inserido na trama em novembro de 2022 "quando assinou, segundo a PGR, por ordem de Jair Bolsonaro, uma nota oficial a favor da liberdade de expressão, em conjunto com os comandantes do Exército e da Aeronáutica, publicada no site oficial da Força Aérea Brasileira".



Já a defesa do general Augusto Heleno, que comandou o Gabinete de Segurança Institucional na gestão Bolsonaro, apontou o que chamou de "terraplanismo argumentativo" na denúncia feita pela PGR.

— Falamos de terraplanismo argumentativo, se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa [e se pensou]: o que precisamos produzir de prova, o que temos que seja possível enquadrar Augusto Heleno? Pegaram tudo o que for possível para falar que ele fazia parte. Só que com todas as vênias, a ilustre PGR se esquece de alguns elementos — disse o advogado Matheus Milanez.

2. Falta de acesso a provas

As defesas de Bolsonaro, do ex-ministro Walter Braga Netto e do general Augusto Heleno também afirmaram que não tiveram acesso a todas as provas produzidas. O advogado Matheus Milanez disse que não obteve acesso à agenda pessoal do general, uma das provas que embasam a denúncia contra o militar.

O advogado José Luis Oliveira Lima, o Juca, que defende o general Braga Netto, por sua vez, também afirmou não ter acesso à íntegra das mensagens apreendidas pela Polícia Federal ao longo das investigações, que pudessem contextualizar o que foi incluído na denúncia. Segundo ele, poderia haver ali alguma conversa que provasse sua inocência no caso.

3. Ataques à delação premiada de Mauro Cid

As defesas de Bolsonaro e Braga Netto argumentaram ainda que o acordo de colaboração premiada de Mauro Cid não tem validade jurídica e teria sido obtida sob coação. Além disso, os advogados afirmaram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro mudou de versão em diferentes momentos, o que comprometeria a credibilidade de suas declarações.

O advogado José Luis Oliveira Lima, o Juca, que defende Braga Netto, afirmou que Cid "mente, e mente muito" em sua delação e que não há envolvimento de seu cliente na trama golpista.

Vilardi, de Bolsonaro, foi na mesma linha ao citar um áudio, revelado pela revista Veja, em que Cid relatou ter feito a delação sob forte pressão do STF. Posteriormente, o ex-ajudante de ordens negou e disse que a mensagem tratava-se de um desabafo feito a pessoas próximas, mas que não correspondia à verdade.

— Ele quebrou a delação. A lei não autoriza o delator a falar com irmão, nem com cunhado, nem com a mãe. Ele estava proibido de ter contato até com o pai. Se isso foi vazado, a responsabilidade é dele. Ele falou, mentiu, omitiu e se contradisse, segundo a PF — disse Vilardi.

4. Excesso de documentos no processo

As defesas de Bolsonaro e Braga Netto também ressaltaram em seus discursos que houve 'document dump' no processo, ou seja, a prática de apresentar uma grande quantidade de documentos sem pertinência para dificultar o exercício da defesa.

— A defesa não está na mesma situação que a acusação. Está com os olhos cobertos, com sua atuação cerceada. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. (...) A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Estamos falando com 2 mil gigabytes de documentos — disse Juca.

Já a defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres argumentou que ele jamais participou ou aderiu a qualquer plano para um golpe de Estado e diz que na denúncia "não há uma única linha ou palavra sequer que tenha partido do acusado que denote adesão a qualquer suposto plano golpista".

5. Julgamento no plenário do STF

Outro ponto em comum nos argumentos levados por advogados é a defesa do julgamento no plenário da Corte, em vez da Primeira Turma. Demóstenes Torres, advogado de Garnier, por exemplo, argumentou que, dado que o caso da trama golpista é relevante, o acolhimento da denúncia deveria ser julgado pelos 11 ministros, e não apenas por cinco.

— Se a defesa e a acusação concordam que a matéria é da mais alta relevância, se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da História do STF e o regimento interno da casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica, convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário, estamos insistindo (...) para que a matéria seja remetida ao plenário da casa — disse Demóstenes.

O julgamento na Turma segue um entendimento da Corte adotado desde 2023 em que ações penais devem ser analisadas pelos colegiados.

6. Ligação com o 8 de Janeiro

Um dos principais argumentos da defesa de Bolsonaro também foi a falta de provas que ligam o ex-presidente aos atos do 8 de Janeiro. Vilardi citou o fato de o ex-presidente ter viajado para os Estados Unidos no fim de dezembro e estar fora do país quando os ataques aos prédios dos Três Poderes foram realizados.

— Sobre o 8 de Janeiro, nem a PF, que utilizou mais de 90 vezes a expressão "possivelmente", pois não havia certeza, afirmou a participação dele [Bolsonaro]. Não há nenhum único elemento, nem o delator, que o acusou, fez qualquer relação dele com o 8 de Janeiro — disso o defensor.

7. Distância de radicais

Parte dos denunciados apostou na estratégia de se distanciar dos chamados "radicais", que teriam insuflado Bolsonaro a tentar um golpe, para tentar escapar da denúncia.

Matheus Milanez, defensor do ex-ministro do GSI, por exemplo, afirmou que Heleno não teve qualquer participação em articulações golpistas e que seu papel no governo foi sempre técnico e institucional, numa tentativa de se afastar dos demais denunciados. Ele argumentou que as reuniões e conversas em que esteve presente faziam parte de suas funções como ministro do GSI e não tinham caráter conspiratório.

Já o advogado do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, Andrew Farias, citou trechos da delação de Cid para dizer ao STF que, segundo o ex-ajudante de ordens, Nogueira fazia parte de grupo que aconselhava o presidente de que "nada poderia ser feito" para dar um golpe de Estado. Segundo a defesa, Nogueira "temia que uma doideira fosse assinada" por Bolsonaro.

