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Indicações

Veja quais presidentes indicaram os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal

Composição atual da Corte reúne indicações de cinco presidentes desde 2002

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Plenário do Supremo Tribunal FederalPlenário do Supremo Tribunal Federal - Foto: Andressa Anholete/STF

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta quarta-feira (16), que não foi o responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula rebateu, no podcast Desce a Letra, as críticas do senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, que publicou um vídeo atribuindo ao petista a escolha do magistrado. Segundo Lula, os ataques de Flávio a Moraes são motivados pela prisão de Jair Bolsonaro (PL), e não pelo caso Banco Master.

O presidente ao responder ao adversário, porém, incorreu em um erro histórico ao afirmar que o adversário já era senador na época em que Moraes foi indicado ao Supremo, e teria votado a favor do ministro: "Ele era senador, ele deve ter votado no Alexandre de Moraes".

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Na realidade, Moraes foi indicado em 2017 pelo então presidente Michel Temer, enquanto Flávio assumiu o mandato no Senado apenas em 2019. Na mesma ocasião, o presidente lembrou que também não indicou os ministros Nunes Marques e André Mendonça, nomeados por Bolsonaro.

A composição da Corte foi moldada pelas indicações dos chefes do Poder Executivo e pela aprovação do Senado Federal. Atualmente, o tribunal possui dez magistrados em exercício e uma cadeira vaga.

Gilmar Mendes

O decano da Corte é o ministro Gilmar Mendes (70 anos), o único remanescente da era Fernando Henrique Cardoso. Ele foi indicado por FHC, em 2002, quando exercia o cargo de advogado-geral da União, no encerramento de um governo focado na consolidação da estabilidade econômica.

Cármen Lúcia e Dias Toffoli

Na sequência, Lula indicou, durante os dois primeiros mandatos, Cármen Lúcia (72 anos) e Dias Toffoli (58 anos). Cármen Lúcia foi nomeada em 2006 em um contexto de valorização da representatividade feminina no Judiciário, enquanto Toffoli, ex-AGU, assumiu em 2009 com perfil técnico voltado ao aperfeiçoamento da gestão processual da Corte.

Luiz Fux e Edson Fachin

No governo de Dilma Rousseff, o tribunal recebeu os ministros Luiz Fux (73 anos) e Edson Fachin (68 anos). Fux foi indicado em 2011 após passar pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Já Fachin foi indicado em 2015 em meio à ascensão da Operação Lava Jato.

Alexandre de Moraes

Em 2017, com o falecimento do ministro Teori Zavascki, o ex-presidente Michel Temer nomeou Alexandre de Moraes (57 anos), então ministro da Justiça, cuja indicação almejava a pacificação das relações institucionais e o combate ao crime organizado.

Nunes Marques e André Mendonça

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, o STF recebeu dois ministros: Nunes Marques (54 anos) e André Mendonça (53 anos). Nunes Marques foi escolhido em 2020, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Mendonça, por sua vez, foi indicado em 2021, cumprindo o compromisso de Bolsonaro de nomear um jurista de perfil conservador e "terrivelmente evangélico". Ele foi ministro da Justiça e advogado-geral da União.

Cristiano Zanin e Flávio Dino

Já no retorno de Lula à Presidência da República em seu terceiro mandato, o petista indicou os ministros Cristiano Zanin (49 anos) e Flávio Dino (58 anos). Zanin, ex-advogado do presidente, foi nomeado em 2023.

Dino, ex-governador e ex-ministro da Justiça, assumiu em 2024. A 11ª vaga, aberta após a saída antecipada do ministro Luís Roberto Barroso em 2025, permanece em aberto aguardando nova definição do Executivo e aprovação do Legislativo.

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