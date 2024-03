Veja quem são os senadores na CCJ que não se posicionaram contra PEC que endurece Lei das Drogas

A- A+

Em votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que insere no texto o crime da posse e porte de substâncias ilícitas, já previsto na Lei das Drogas, de 2006. O endurecimento de políticas que reforcem a criminalização das drogas é algo tradicionalmente rejeitado pela esquerda. Embora a votação tenha sido simbólica, quando não há registro individual de votos, chamou a atenção quatro senadores de partidos de esquerda que não se manifestaram contra a proposta. Veja quem são eles.

Ana Paula Lobato (PSB/MA)

A senadora é suplente do agora ministro do STF Flávio Dino, e estava no posto desde fevereiro do ano passado, quando Dino assumiu o Ministério da Justiça.Foi vice-prefeita de Pinheiro, no Maranhão, eleita em 2020 na chapa de Luciano Genésio (PP). Ela se tornou prefeita de forma interina por um mês, durante afastamento do prefeito por acusações de corrupção. Em junho, Lobato encaminhou um ofício ao Conselho Monetário Nacional pedindo a demissão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com a justificativa de insatisfação com a taxa de juros. Na quarta-feira, em pronunciamento em Plenário, a senadora comemorou a redução da fome no Brasil e atribuiu a conquista à “luta do governo Lula”.

Augusta Brito (PT/CE)

Foi prefeita do município de Graça e eleita para dois mandatos como deputada estadual no Ceará. É suplente de Camilo Santana e substituiu o titular do cargo, que assumiu o Ministério da Educação em fevereiro de 2023. Por meio de uma caravana que percorre vários municípios do Ceará, ela busca levar às escolas estaduais o debate sobre a igualdade de gênero e reflexão sobre a violência contra a mulher. Segundo ela, suas prioridades no Senado são a defesa da mulher e a luta pela educação de qualidade em tempo integral.

Rogério Carvalho (PT/SE)

O senador foi eleito deputado estadual em 2006, após ter ocupado o cargo de secretário de Saúde de Aracaju. Assumiu a Secretaria de Saúde de Sergipe, ocupando o cargo até se eleger deputado federal em 2010. Rogério Carvalho foi eleito senador por Aracaju nas eleições de 2018. O senador defende a ampliação da exploração do pré-sal como alternativa para o desenvolvimento econômico do estado. Ele afirma que a geração de emprego e o desenvolvimento econômico são suas prioridades.

Weverton (PDT/MA)

Weverton foi eleito deputado federal como suplente em 2010, assumindo definitivamente uma cadeira na Câmara de Deputados em 2012. Em 2018, Weverton Rocha foi eleito senador pelo Maranhão. Como senador, Weverton Rocha afirma que tem como objetivo “tornar a legislação mais justa para os trabalhadores em geral e para os maranhenses em especial”. É autor de proposição que se tornou uma lei que proíbe o corte de água e luz nas vésperas de feriados, feriados, sextas-feiras e finais de semana.

Apenas quatro senadores votaram contra a PEC

Embora a PEC das drogas tenha sido aprovada na CCJ de forma simbólica, outros quatro senadores pediram para que ficasse registrado seus votos contrários ao texto. Jaques Wagner (PT-BA), Fabiano Contarato (PT-ES), Humberto Costa (PT-SP) e Marcelo Castro (MDB-PI).

