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Luto Velório de Glória Menezes será reservado à família e aos amigos Atriz morreu na terça-feira (18), aos 91 anos

A família de Glória Menezes decidiu que o velório da atriz, que morreu na terça-feira, aos 91 anos, não será aberto ao público.

Um comunicado, assinado por "família Glória Menezes" diz que, "neste momento de imensa tristeza, agradecemos, de coração, todas as manifestações de carinho, solidariedade e afeto. A cerimônia de despedida será privada e reservada apenas à família e aos amigos mais íntimos. Agradecemos a compreensão e o respeito de todos."

Nascida em 19 de outubro de 1934, Glória foi uma das maiores atrizes da TV brasileira. Gaúcha de Pelotas, transferiu-se com a família para São Paulo aos 6 anos. Na adolescência, já apaixonada pelo palco, começou a cursar a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, onde montou um grupo amador, o Jovens Independentes. Logo em seu primeiro espetáculo, em 1959, ganhou o prêmio de Atriz Revelação num festival de teatro amador promovido pelo diretor Antunes Filho (1929-2019).

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