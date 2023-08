A- A+

ARGENTINA Vencedor das primárias na Argentina, Javier Milei discursa: "Vamos acabar com o kirchnerismo" Uma hora após saírem os primeiros resultados das Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso), por volta de 23h30 (hora local), o candidato do partido Libertad Avanza subiu em um palco e leu seu discurso

A notícia da vitória de Javier Milei nas eleições primárias da Argentina causou euforia no comitê central de campanha do candidato da extrema-direita. No hotel Libertador, Milei passou o dia inteiro no 21º andar, aguardando os números. Uma hora após saírem os primeiros resultados das Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso), por volta de 22h30, o candidato do partido Libertad Avanza subiu em um palco e leu seu discurso, segundo relata o jornal La Nación.

"Essa alternativa competitiva não só acabará com o kirchnerismo, mas acabará com a casta parasitária, esporádica e inútil deste país", atacou logo de início. E completou: "Estamos diante do fim do modelo de castas, baseado naquela atrocidade que diz que onde há necessidade, há um direito, mas esquece-se que esse direito tem que ser pago", destacou, desfiando seu mantra liberal-libertário.

"Hoje demos o primeiro passo para a reconstrução da Argentina, e tudo isso se manifesta em um conjunto de conquistas e métricas sobre a eleição de hoje", disse Milei. Em tom efusivo, acrescentou: "Não só fomos a força mais eleita em termos individuais, como hoje somos a força mais votada. Porque nós somos a verdadeira oposição!", afirmou, lembrando que "17 dos 24 distritos foram pintados de roxo".



Por fim, Milei convidou os "bons argentinos" a se juntarem à "revolução liberal": "Não me venham com isso não pode, o problema é que a solução está nas mãos do problema. Está nas mãos dos políticos. Se eles não quiserem mudar, vamos tirá-los de vez!", ameaçou.

