EUA

Venezuela: Delcy Rodríguez critica ordens de Washington em evento estatal

Liderança afirma que o país busca autonomia plena em suas decisões internas

A vice-presidente da Venezuela, Delcy RodríguezA vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez - Foto: Federico Parra / AFP

A líder interina da venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o país deve encerrar a influência dos Estados Unidos sobre a política interna.

"Já chega de ordens de Washington sobre os políticos da Venezuela. Deixem que a política venezuelana resolva nossas diferenças e nossos conflitos internos. Chega de potências estrangeiras", declarou no domingo (25) em um evento transmitido pela emissora estatal Venezolana de Televisión.

Após a captura de Nicolás Maduro, Delcy ficou a cargo de comandar a transição do governo. O foco da gestão é equilibrar a permanência do regime chavista com a manutenção do relacionamento diplomático com os Estados Unidos.

Por isso, embora o discurso oficial rechace a influência de Washington, a liderança tem buscado manter canais abertos com o país, consolidando uma postura apaziguadora no cenário internacional.

 

