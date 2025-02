Venturosa sai na frente e promove Festival do Queijo e do Leite

Maior produtor de queijo do Agreste, o município de Venturosa, comandando pelo prefeito Kelvin Cavalcanti (PSD), realizará, no próximo mês de agosto, o Primeiro Festival do Queijo e do Leite. O objetivo do evento é divulgar os produtos e, principalmente, reconhecer o trabalho dos queijeiros e pequenos pecuaristas do município que chegam a produzir 100 mil quilos de queijo semanalmente.

“O queijo e o leite são a nossa principal fonte de renda. A gente tem um carinho especial pela pecuária. Fiz questão de colocar um queijeiro na Secretaria da Agricultura e o festival tem por objetivo reconhecer o trabalho desses produtores, desses queijeiros, que tanto empregam e geram renda pra Venturosa”, disse o gestor.

O prefeito destacou a colaboração da governadora Raquel Lyra (PSDB) com o município e mencionou os acordos que já foram feitos com o Governo Estadual. Entre eles estão obras de pavimentação, a construção de uma barragem e projetos para Educação do município, como a aquisição de dois ônibus e a construção de uma creche.

Além do apoio do governo estadual, Venturosa recebeu cerca de R$ 5 milhões em emendas do deputado federal Waldemar Oliveira. “Os Oliveiras já vem apoiando nossa cidade há muito tempo, começou com Inocêncio, passou por Sebastião e hoje estamos com Waldemar. A maior parte desse valor, nós destinamos à Saúde do município”, disse Kelvin.

Questionado como estavam as contas do município, principalmente em relação à folha de pagamento, o prefeito mencionou que mantém vigilância rigorosa e os salários estão sendo pagos em dia e com pagamentos antecipados.

Sobre os projetos futuros, o prefeito relatou que Venturosa precisa de um investimento maciço na educação, no lazer e na juventude. “Durante a campanha, eu prometi fazer mais creches em tempo integral, prometi mais asfaltos em 4 anos do que o que já foi feito nesses 63 anos de município. São ideias e projetos que a gente vem lutando para o bem do nosso povo”, concluiu o gestor.