Veras diz que prioridade como primeiro-secretário é a continuidade das obras na Câmara

Eleito no último sábado como primeiro-secretário na Câmara Federal, o deputado Carlos Veras (PT) falou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, sobre os principais planos para o mandato. Questionado sobre as atribuições, Veras explicou como é destinado o orçamento de R$ 8 bilhões que está sob sua responsabilidade a partir de agora.

“Basicamente o dinheiro serve para manutenção e funcionamento da Casa. Esses R$ 8 bilhões são designados para o pagamento dos servidores públicos concursados, dos profissionais terceirizados, dos restaurantes, dos apartamentos funcionais, é uma verba administrativa”, afirmou.

Apesar do pouco tempo no comando da primeira-secretaria, o parlamentar já tem a sua lista de prioridades que será levada para primeira reunião da Mesa Diretora. “Ainda estamos esperando a convocação do presidente Hugo Motta, mas a nossa principal proposta será a continuidade das obras que já estão iniciadas, como a reforma do anexo 3, depois discutiremos o aperfeiçoamento e a modernização na Casa. Também quero discutir com a Mesa a possibilidade de um concurso público, queremos realizar o processo seletivo para as áreas que realmente necessitem de novos servidores”, cravou o deputado.

Perguntado como chegou à primeira-secretaria da Câmara, se havia sido uma surpresa a indicação feita pelo seu partido, Veras disse que chegou onde está graças ao fruto do trabalho e do perfil conciliador. “Tenho uma relação muito boa com todos os deputados, não só do PT, como do PCdoB e também do PV, da nossa Federação da Esperança. Minha indicação foi exatamente por este perfil, um perfil aglutinador, um perfil do diálogo, um perfil sempre da construção ativa, um perfil que costuma ouvir mais e falar menos para que a gente possa acertar cada vez mais”.

“Tenho muitos projetos de lei elaborados, projetos de lei em conjunto com outros deputados, eu cheguei na Câmara para dialogar e elaborar sempre as melhores proposituras de lei, que realmente fizessem a diferença na vida da sociedade brasileira, por isso e com essa construção coletiva. Foi assim que os parlamentares sentiram confiança em me indicar pra representá-los nesse cargo tão importante na Mesa de Diretora”, disse Veras.

Ao fim da entrevista, Veras prometeu um tratamento respeitoso à imprensa. Segundo ele, não há democracia sem respeito à imprensa sem respeito às instituições. “Hoje, eu sou só gratidão e vou estar aqui trabalhando em dobro para corresponder às expectativas de todos os deputados e deputadas”, concluiu.

