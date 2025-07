Veras diz que PT não tem compromisso nem com João, nem com Raquel

A- A+

Recém-eleito presidente estadual do PT em Pernambuco com 93% dos votos, o deputado federal Carlos Veras afirmou que o partido ainda não decidiu se apoiará a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) ou se manterá a aliança com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), nas eleições de 2026. Em entrevista à Folha de Pernambuco, Veras reforçou que sua prioridade será manter o PT unificado e fortalecido para apoiar a reeleição do presidente Lula (PT), independentemente do palanque estadual. "Não podemos entrar na polarização entre um e outro. O PT tem que estar forte para discutir e sentar à mesa", disse.

Segundo Veras, a decisão do partido será construída de forma coletiva, ouvindo suas lideranças regionais, a direção nacional e o próprio presidente Lula. Ele reconheceu que há correntes internas com posições contrárias, mas garantiu que o debate será feito com respeito à democracia interna do partido. "Vamos criar um grupo de trabalho eleitoral, ouvir as bases e tomar uma decisão no tempo da política, no tempo do PT", afirmou, acrescentando que qualquer candidatura ao Governo do Estado deve, acima de tudo, defender a reeleição de Lula: "O maior governador da história de Pernambuco é Luiz Inácio Lula da Silva. O maior prefeito da história de Pernambuco é Lula", cravou.

Veras destacou que não cabe ao diretório estadual do partido tomar decisões precipitadas ou isoladas e sim trabalhar em sintonia com o projeto nacional. “A decisão que nós tomaremos, em conjunto com o presidente Lula e com a direção nacional, será uma decisão da ampla maioria do partido, se não for da sua totalidade”, afirmou. Ele ainda citou como prioridade a ampliação das bancadas estadual e federal, além da reeleição do senador Humberto Costa (PT).

Questionado sobre uma possível aproximação com Raquel, Veras ponderou que, embora a governadora tenha sido eleita com votos de setores bolsonaristas, ela também recebeu apoio de prefeitos ligados ao PT e ao PSB no segundo turno de 2022. “Ela não pode ficar mais em cima do muro. Quem quiser governar Pernambuco, precisa reconhecer o papel de Lula e defender sua reeleição”, declarou.

Ele também minimizou a ideia de que seguirá automaticamente a posição de aliados próximos, como o prefeito de Tabira, Flávio Marques (PT), que já sinalizou apoio à reeleição de Raquel. Segundo ele, todos no partido terão espaço para se posicionar, mas a decisão final será estratégica e orientada pelo projeto nacional liderado por Lula.

