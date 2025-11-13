Vereador de Campinas é investigado por violência doméstica e ameaça de morte à namorada
Mulher afirma ter sido agredida e ameaçada de morte por Otto Alejandro (PL), que teria invadido sua casa e quebrado objetos; parlamentar nega e diz que houve "equívoco"
A Polícia Civil de São Paulo investiga o vereador Otto Alejandro (PL), de Campinas, por violência doméstica, ameaça e injúria. A denúncia foi feita pela namorada do parlamentar, que registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade na última segunda-feira (10).
De acordo com o relato da vítima, o vereador a agrediu física e verbalmente e teria feito ameaças, dizendo que “iria matá-la”.
O boletim de ocorrência descreve ainda que Otto invadiu o apartamento da mulher, quebrou objetos e levou uma televisão. A vítima afirmou que já havia sido agredida em outras ocasiões, mas nunca havia procurado a polícia.
Leia também
• Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
• Ex-presidente do INSS disse à CPI que não podia suspender acordos com entidades para garantir defesa
• Moraes elogia recondução de Paulo Gonet à PGR e destaca atuação em defesa da democracia
No registro policial, ela também relatou que o parlamentar costuma fazer uso frequente de bebidas alcoólicas e apresenta comportamento agressivo nesses momentos. O casal estaria junto há cerca de um ano e meio.
Apesar das acusações, a mulher informou à polícia que não desejava medidas protetivas e não indicou testemunhas. O caso foi encaminhado à Defensoria Pública e ao Centro de Apoio à Mulher para acompanhamento.
Procurado por O Globo, Alejandro negou as acusações.
— Eu não cometi nenhum tipo de agressão, eu também não fui notificado. Tenho certeza que foi um equívoco e no tempo e na hora oportuna eu vou demonstrar isso — afirmou o vereador.
A Câmara Municipal de Campinas informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do caso pela imprensa e que os fatos “precisam ser apurados com responsabilidade pelos órgãos competentes”. Caso a denúncia seja formalizada e comprovada, o caso será encaminhado à Corregedoria da Casa.
Otto Alejandro cumpre atualmente o segundo mandato como vereador. Em julho deste ano, ele já havia se envolvido em outra confusão, quando quebrou o vidro de um ônibus durante uma discussão, segundo registro da época.