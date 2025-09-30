A- A+

CEARÁ Vereador de Fortaleza pede minuto de silêncio e descobre que homem não morreu; vídeo Outro parlamentar pediu a palavra e revelou ter acabado de falar por telefone com o próprio homenageado

O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, na sessão ordinária desta terça-feira (30), para solicitar um minuto de silêncio em homenagem a um suposto falecimento de Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como Raimundo do Queijo, tradicional comerciante da cidade. A comoção, entretanto, foi interrompida por outro parlamentar que afirmou que homem estava vivo.

Veja o momento:



QUE CONFUSÃO NA CÂMARA DE FORTALEZA? VEREADOR AGUIAR TOBA PEDE UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DE RAIMUNDO DOS QUEIJO.

Ainda na tribuna, Toba descobre que tudo não passava de uma fake news, e Raimundo dos Queijo está vivo. Daí, Toba se desculpou. pic.twitter.com/e3nTy0TRU8 — Donizete Arruda (@donizetearruda7) September 30, 2025

Durante o minuto de silêncio, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) pediu a palavra e revelou ter acabado de falar por telefone com o próprio homenageado. "Só para esclarecer, eu acabei de ligar e falei com o Raimundo. Ele está bem", afirmou o parlamentar.



Ele também contou que mantém uma amizade pessoal com Raimundo, relatou que esteve com ele em um café da manhã no último sábado e reforçou que o comerciante está com saúde.

A confusão teria sido causada por uma interpretação equivocada de uma reportagem do jornal "Diário do Nordeste", que publicou uma matéria destacando a trajetória de Raimundo, hoje com 90 anos, reconhecido como um "patrimônio vivo" do Centro de Fortaleza. Ao ler o título da matéria — "Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza" —, o vereador Professor Aguiar Toba teria entendido que o idoso tinha falecido.

A reportagem que deu origem ao mal-entendido exaltava a história de Raimundo, que começou a vender queijos na década de 1970 e, até hoje, permanece à frente do tradicional ponto gastronômico no Centro da cidade.

