Vereador diz que não se envergonha de título de cidadão a Bolsonaro

A- A+

Marcos da Prestação, vereador que está cumprindo o terceiro mandato no município de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do Estado, foi o autor da proposta que concedeu, na tarde de ontem, o título de cidadão vitoriense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo em meio a crise de imagem que paira sobre o ex-chefe do Executivo Nacional, que foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por cinco crimes, o vereador saiu em defesa de Bolsonaro e alegou que “a denúncia não passa de perseguição política”.

“A gente sabe o quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro vem sendo perseguido. Na minha concepção e no meu conhecimento, não se dá golpe desarmado. Não foi arquitetado um golpe, apenas um grupo de pessoas protestaram de maneira descontrolada, o que eu sou totalmente contra o que foi feito ali, que os baderneiros paguem. O ex-presidente Bolsonaro nem estava no momento no Brasil. Essa denúncia aí, para mim, não passa de uma perseguição política, o que já aconteceu em vários países e agora ocorre no Brasil”, alegou.

Ao ser perguntado se sente vergonha ao propor um título de cidadão a um ex-presidente denunciado por tentativa de golpe, Marcos diz que não sente porque, até agora, nada foi comprovado. “Eu apoio o ex-presidente Bolsonaro e a direita do País. Agora, a partir do momento que qualquer político, até o presidente Bolsonaro, desviar dinheiro público, da merenda, do saneamento básico, da educação, da saúde, aí sim seria motivo de vergonha e o político tem que pagar”, afirmou o vereador.

Questionado quais foram os benefícios que Bolsonaro fez por Vitória de Santo Antão para merecer um título, Marcos da Prestação citou a negociação do FIES para alunos que estavam devendo o financiamento estudantil e o auxílio emergencial durante a pandemia, medidas impostas a nível nacional.

“Esse título ao ex-presidente Bolsonaro não está sendo concedido em benefício próprio, para que eu receba mais votos na próxima eleição. Inclusive, combinei com os amigos vereadores de não votar esse projeto em período eleitoral. Ele foi pensado no merecimento que o presidente tem. Bolsonaro recebeu 33 mil votos na última eleição aqui em Vitória, se a eleição fosse hoje, ele passaria dos 40 mil”, concluiu o vereador.

Veja também