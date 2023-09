A- A+

Prisão Vereador do Pará suspeito de atirar contra assentado tem prisão mantida após audiência de custódia Parlamentar foi preso em flagrante na noite de terça-feira por tentativa de homicídio

O vereador Valdeniz Santos da Costa (MDB), de Portel (PA), teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia, na tarde desta quinta-feira. Ele foi detido na terça-feira, suspeito de disparar uma arma de fogo contra um morador do assentamento agroextrativista Acangatá. A defesa do vereador nega que o parlamentar seja autor do tiro.

— Ele é inocente. Tudo será esclarecido no decorrer do processo, que será provada sua inocência. Ele não atirou em ninguém — afirmou Tiago Alaveron ao Globo, nesta quarta-feira, sem dar mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos.

Procurada, a Polícia Civil do Pará confirmou que o vereador foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. O caso é investigado pela delegacia de Portel, e a vítma do disparo foi levada para uma unidade de saúde. No momento, não há atualizações quanto ao seu estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, um morador do asssentamento foi abordado pelo vereador e um segundo homem.

O trio iniciou uma discussão, e o parlamentar teria dado um mata leão no assentado, que conseguiu se desvincilhar do golpe e escapar. Enquanto fugia, foi atingido pelos disparos, aponta o documento obtido pela Rede Liberal. A defesa de Valdeniz da Costa nega a versão.

Por meio de nota, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Portel e a Comissão Pastoral da Terra do Marajó repudiou o episódio.

