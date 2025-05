A- A+

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Vereador do PL terá que indenizar PT por de relacionar partido com PCC, CV e as Farc Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, também não pode mais fazer comentários com as mesmas ilações, sob pena de multa

O vereador Thomaz Henrique (PL) de São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, foi condenado a indenizar o Partido dos Trabalhadores (PT) após relacionar a legenda com as facções criminosas PT, PCC e as Farc. Segundo a decisão da 6ª Vara Cível da circunscrição judiciária de Brasília/DF, ele terá que pagar R$ 5 mil ao partido e também está proibido de repetir comentários, sob pena de multa.

A ação tem como autora Gleisi Hoffman, ex-presidente do PT e agora ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.



Na decisão, a juíza Bruna Araújo Coe Bastos afirmou que o vereador não conseguiu provar a relação do partido político com organizações criminosas, e que “notícias veiculadas sobre a existência de investigações em curso pela polícia para a apuração de eventual ligação entre integrantes ou ex-integrantes do partido e líderes de organizações criminosas, não comprova as afirmações”.

“Não fiz nada que não fosse repercutir informações públicas e amplamente divulgadas pela imprensa. Jamais imaginei que um mero vereador no interior de São Paulo seria processado pelo PT nacional, menos ainda condenado e proibido de falar. Assusta perceber que a censura tem chegado aos municípios”, comenta Thomaz, que irá recorrer da decisão.

