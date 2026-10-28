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Crime

Vereador do PT é preso novamente por 'gestão financeira' de empresa de ônibus ligada ao PCC

Esta é a segunda vez que Senival é preso no âmbito da Operação Última Parada

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O vereador Senival Moura, do PT de São Paulo, é preso novamente por 'gestão financeira' de empresa de ônibus ligada ao PCCO vereador Senival Moura, do PT de São Paulo, é preso novamente por 'gestão financeira' de empresa de ônibus ligada ao PCC - Foto: André Bueno/Rede Câmara SP

O vereador petista de São Paulo Senival Moura foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 28, por suspeita de envolvimento na gestão financeira da Transunião, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por supostamente ser utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte coletivo da capital paulista.

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Esta é a segunda vez que Senival é preso no âmbito da Operação Última Parada.

O parlamentar foi detido pela primeira vez em 25 de junho e solto em 5 de agosto.

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