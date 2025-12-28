A- A+

BRASIL Vereador em prisão domiciliar assume prefeitura de cidade do Maranhão que ficou sem prefeito José Luís Araújo Diniz, o 'Pelego', é suspeito de participar de esquema que levou ao afastamento dos chefes do Executivo de Turilândia

O presidente da Câmara Municipal de Turilândia, vereador José Luís Araújo Diniz, o "Pelego" (União Brasil), assumiu interinamente a prefeitura do município do Maranhão depois de a Justiça local determinar o afastamento do prefeito Paulo Curió (União) e da vice-prefeita Tânya Mendes (PRD).



O político vai comandar interinamente o cargo enquanto cumpre prisão domiciliar e é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A mudança foi oficializada por meio de portaria publicada na sexta-feira, que reconheceu a vacância temporária dos cargos de chefia do Executivo municipal. A vice-presidente da Câmara, vereadora Inailce Nogueira Lopes, passou a exercer interinamente a presidência do Legislativo na cidade — ela também cumpre prisão domiciliar.

Pelego é um dos investigados na Operação Tântalo II. O Ministério Público afirma que uma organização criminosa se instalou no poder de Turilândia, a 157 quilômetros da capital São Luís, para desviar recursos públicos de áreas como Saúde e Assistência Social. O prefeito Paulo Curió se entregou às autoridades e foi preso, assim como a sua vice.





Além deles, empresários, servidores, dez vereadores e um ex-vereador são suspeitos de participar do esquema, que teria tirado dos cofres públicos ilegalmente mais de R$ 56 milhões. Segundo o MP, há indícios do cometimento de crimes como organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro, entre 2021 e 2025.

Pelego e outros vereadores que cumprem prisão domiciliar foram autorizados pela Justiça a só saírem de casa para participar de sessões na Câmara previamente marcadas. Ao g1, o promotor Fernando Berniz, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Maranhão, disse que exercer a vereança é autorizado pela legislação, já que o político não foi afastado de suas funções. Ponderou, porém, que não há autorização judicial para atuar como prefeito.

— Ele não pode. Caso queira exercer as funções no Executivo, precisa pedir autorização à desembargadora. Hoje, ele só pode sair de casa para ir às sessões da Câmara Municipal previamente designadas — disse.

