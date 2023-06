A- A+

Rio Grande do Sul Vereador gaúcho xinga servidora e a chama de 'neguinha' durante sessão na Câmara Caso aconteceu após votação de projeto que extinguia cargo de auxiliar de enfermagem em Canguçu, no Rio Grande do Sul

O vereador Francisco Romeu da Silva Vilela (PP), conhecido como Xico Vilela, proferiu falas racistas e misóginas durante a sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Com o microfone aberto, ele foi ouvido chamando uma servidora que acompanhava a sessão de “neguinha” dentre outros xingamentos.

O caso aconteceu após a votação da quarta pauta do dia, que discutia a extinção do cargo de auxiliar de enfermagem e o reenquadramento dos atuais ocupantes da função na cidade. No momento em que a sessão estava suspensa, Vilela fez referência a uma das auxiliares de enfermagem que acompanhavam a sessão em conversa com o correligionário Ubiratan Rodrigues. O comentário acabou vazando no áudio: “A neguinha é puta, puta”.

Nas redes sociais, o Progressistas, partido do vereador, emitiu uma nota em que afirma que se trata de um “ato isolado que em nada reflete a ideia e a conduta da Executiva” da sigla. Já o presidente da Câmara, vereador Luciano Bertinetti (MDB), afirmou que a Casa “vai dar os trâmites regimentais ao caso” e que “o ato racista e o preconceito não cabem nos dias de hoje”.

Procurado, o vereador Xico Vilela não respondeu aos contatos da reportagem até o momento. Ele também não se manifestou sobre o episódio em suas redes sociais.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo Progressistas:

“Diante dos fatos ocorridos recentemente, em sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Canguçu (no momento em que a sessão estava suspensa), fatos estes que atentam contra a dignidade da pessoa humana, o Progressistas esclarece que esta atitude foi um ato isolado, que em nada reflete a ideia e a conduta da Executiva, seus filiados, Vereadores e Suplentes. O Partido Progressista sempre se pautou pela pluralidade, diversidade e igualdade em todos os setores.

Assim, o Progressistas, através de sua executiva, com este ato, se solidariza com todos que têm sofrido algum tipo de constrangimento e discriminação e reafirma o compromisso com a promoção da igualdade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação preconceituosa, misógina e discriminatória, principalmente no que se refere a grupos sociais que historicamente lutam por equidade nesse país.

Por fim, o Progressistas, através de sua executiva permanecerá atento e firme com posicionamentos que visem preservar o Estado Democrático de Direito, sobretudo direitos adquiridos ao longo de muitas lutas sociais”.

