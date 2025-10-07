A- A+

São Paulo Vereador que dançou em cima da mesa em Câmara de SP diz que teve "excesso de alegria" Professor Ródnei (PSD) nega quebra de decoro parlamentar; sessão solene em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa contou com apresentação de cover de Elvis Presley

Os vereadores Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD), da cidade de São Caetano do Sul (SP), foram flagrados em um vídeo em que aparecem dançando em cima das mesas do plenário da Câmara Municipal.

As imagens foram gravadas durante a apresentação de um cover do cantor Elvis Presley, na última quinta-feira, após uma sessão solene em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa, comemorado em primeiro de outubro.

A dupla será investigada e pode responder por quebra de decoro parlamentar.

Um dos vereadores envolvidos no episódio, Professor Ródnei explicou que estavam "em uma noite muito descontraída" na Câmara devido às homenagens. Segundo ele, a dança ocorreu no momento em que "as pessoas começaram a se retirar e esvaziar o plenário", o que motivou uma participação "mais ativa" no show.

"Como a sessão já havia finalizado, não considero falta de decoro e nem desrespeito. Houve um excesso de alegria. Se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas, não foi minha intenção. Não se repetirá mais", afirmou o vereador em nota enviada ao Globo.

Assista ao vídeo:

A Mesa Diretora da Câmara de São Caetano do Sul disse que vai apurar o caso como quebra de decoro parlamentar, segundo o vereador Carlos Humberto Seraphim (PL), ex-vice-prefeito da cidade e atual presidente da Casa.

"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados. Também estou conversando com os demais vereadores porque nós não temos uma Comissão de Ética formulada na Câmara. Quando precisa, a gente monta uma provisória", declarou Seraphim ao portal de notícias G1.

São Caetano do Sul instituiu, em fevereiro deste ano o "Dia do Elvis Presley" no calendário oficial da cidade. A data foi criada a partir de uma proposta do vereador Gilberto Costa (PP), que estava no plenário no momento da gravação, mas não participou da dança. Ele afirma que, pelo fato de ter elaborado a lei, está sendo confundido com os vereadores do vídeo.

De acordo com Costa, contudo, a dança não deve se sobrepor em importância ao ato solene voltado para os idosos, que culminou no direcionamento de "inúmeras políticas sociais".

"Em relação aos vereadores que aparecem no vídeo, neste momento não me cabe julgar, apenas aguardar as providências adotadas pela Câmara e me posicionar formalmente quando oportuno", disse o vereador em nota ao Globo.

Procurado, Caio Salgado não respondeu até o momento da publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

