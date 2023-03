A- A+

CRIME Vereadora encontrada morta no Ceará faria 27 anos na próxima semana Yanny Brenna, cuja morte é investigada como feminicídio, comemoraria seu aniversário na sexta-feira (10), dois dias depois do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março

A médica e vereadora Yanny Brena (PL), encontrada morta ao lado do corpo do namorado, Rickson Pinto, na casa onde morava com ele em Juazeiro do Norte (CE), nesta sexta-feira, faria 27 anos uma semana depois. Seu aniversário seria celebrado na próxima sexta-feira, dia 10, apenas dois dias depois do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A principal hipótese da Polícia Civil é que Yanny tenha sido vítima de feminicídio, e Rickson, que possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, tenha cometido suicídio logo em seguida. Segundo os investigadores, havia cordas onde os corpos estavam, e o casal estaria de mãos dadas.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio só contando o primeiro semestre de 2022 — o dá em média quatro casos por dia. Nos últimos quatro anos, o número de feminicídio cresceu 10,8% apenas na comparação entre os primeiros semestres.

Sob forte comoção de familiares e amigos, o corpo de Yanny foi enterrado na manhã deste sábado no Cemitério Parque Anjo da Guarda, também em Juazeiro do Norte. Houve antes uma celebração religiosa. Durante o enterro, foram jogadas pétalas de rosas de um helicóptero.

O sepultamento de Rickson, por sua vez, será em um cemitério do município de Aurora, a cerca de 70 quilômetros de distância de Juazeiro.

Yanny Brena Alencar Araújo estava exercendo seu primeiro mandato como vereadora de Juazeiro do Norte pelo Partido Liberal (PL), o mesmo de seu irmão, o deputado federal Yury do Paredão, que foi um dos principais articulares da sua campanha, em 2020, e também o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Yanny foi eleita com 3.956 votos, se tornando a segunda mais votada do município naquele pleito.

Em novembro de 2022, ela foi eleita como presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, cargo que ocuparia até 2024, tornando-se a segunda mulher a estar nessa posição no Poder Legislativo da cidade, a maior do interior do Ceará.

