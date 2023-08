Vereadora, Fátima de Tubarão e cacique Serere: quem são os 70 julgados pelo STF por atos golpistas

A- A+

Ao longo desta semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) analisam se irão tornar réus 70 pessoas que foram denunciadas por participação em atos antidemocráticos. A maioria dos julgados pela Corte foram indiciados pelas manifestações do dia 8 de janeiro, mas há o caso do pastor indígena José Acácio Serere Xavante, preso por incitação a protestos antidemocráticos.

A sua detenção, em dezembro do ano passado, gerou uma série de revoltas em Brasília. Naquele dia 12, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF) e depredaram veículos próximos ao local.

Em relação aos atos deste ano, nesta leva de julgados está a única política que detinha mandato no 8 de janeiro. A vereadora de Bom Jesus, Odete Correa de Oliveira Paliano, mais conhecida como Odete Enfermeira, foi eleita em 2020 para a Câmara do município localizado no Oeste de Santa Catarina.

No ano passado, foi derrotada nas urnas almejou voos mais altos e decidiu concorrer a uma vaga de deputada estadual. Mesmo com a benção do então candidato a governador Jorginho Mello (PL), que foi eleito, Odete recebeu apenas 564 votos e ficou na suplência da Assembleia. No entanto, durante a campanha, a catarinense posou ao lado de Mello e ainda recebeu R$ 13.898,14 de doação do atual chefe do Executivo estadual.

Odete também recebeu doações, na campanha do ano passado, da deputada federal Daniela Reinehr (PL) e do o ex-parlamentar Valdir Colatto (MDB), que destinaram R$ 35 mil e R$ 10 mil para a vereadora, respectivamente.At

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a vice-governadora Delegada Marilisa (PL) chegou a pedir votos para Odete.

— Estou aqui com essa guerreira Odete Paliano: ela que é enfermeira, que luta pela saúde terá todo o nosso apoio e peço hoje, para que ela seja eleita, o seu voto — diz Marilisa em gravação.

Entre os relacionados pela Corte estão bolsonaristas que ficaram conhecidos nas redes sociais após os ataques golpistas por terem se filmado dentro da área limitada da Praça dos Três Poderes, como uma mulher de 67 anos que viralizou e ficou conhecida como "Fátima de Tubarão". Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza apareceu em vídeo fazendo ameaças contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

— Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora — afirmou a idosa que também afirmou ter usado o banheiro do magistrado, dentro do prédio do Supremo.

Assim como Fátima, o empresário José Paulo Alfonso Barros, do Mato Grosso do Sul, e Leonardo Alves Fares também apareceram em registros comemorando a invasão.

Este é o mesmo caso do sergipano de Itabaiana, Luciano Oliveira dos Santos, mais conhecido como Popó Bolsonaro.

— Aqui gente, o Congresso! Esplanada, Esplanada, o povo tomou, tem que ser desse jeito! Bora gente...tomar spraymentada em pé, bora. Esses vagabundos covardes! Ô Gente, vem! — disse Luciano em vídeo dentro do Congresso.

Confira a lista de nomes:

SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA

ADRIANO MARANO RIBEIRO

ALAN DOS SANTOS CHAVES

ALCEU VITOR CONSTANTE

ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

ARTHUR ANDRE SILVA MARTINS

BEATRIZ DE FATIMA MOREIRA DE SA

CASSIANO ALVES DOS SANTOS

CELIA REGINA PEREIRA

CLEVERSON GODOFREDO DE ARAÚJO

CRISTIANE DA SILVA

CRISTINA MOURA DUARTE

DIRCEU LUIZ SCHABARUM

DITTER MARX

EDENILSON CAETANO FERREIRA

EDSON FICHER SABINO

EDUARDO CAVANHOL

EDUARDO WEISS

ELIANE GONÇALVES PEREIRA

ELISEU PAULO RIBEIRO

ELIZABETE GOMES DE ANDRADE FREDDI

FABIO ALVES BARBOSA

FABRICIO KUWANO PALUDETO

FERNANDO EURICO BEVILAQUA

FERNANDO SILVA SALGADO

HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO

JACSON DOUGLAS BIAZUS

JEAN CARLO BARBOSA

JEFERSON WERNER SILVEIRA

JEOVÁ CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JEREMIAS RODRIGUES MELLO

JOÃO BENEDITO RODRIGUES

JOEL TORQUATO DE SOUSA

JOSÉ MESSIAS VALÉRIO

JUSIAS GONÇALVES GURALSKI

JUSSARA INÊS BRAZ

LUCAS HELIAN SABINO

LUIZ ANSELMO DA SILVA

LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE

MARCELO TRENTIN MEIRELLES

MARCILENE GAMA NUNES

MARCIO ANTONIO BIAZUS

MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA

MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

MIRAMAR FERREIRA CAMARA

MIRIAM DE CARVALHO

ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO

PAMELA LUANA MISSIO

RAFAEL RODRIGO ZARTH

RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU

RENATA MARIA DIAS PEREIRA

ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA

ROSMARA DO ROCIO RODRIGUES

SANDRA SOARES DA SILVA ULIANO

SERGIO REITZ

SONIA ANGELICA CAIXETA

TADEU RIBEIRO DOS SANTOS

VANDERSON ALVES NUNES

VERA MARIA DE FATIMA CAETANO

GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

GILVA ESTRELA DA SILVA

GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS

JOSE PAULO ALFONSO BARROS

LEONARDO ALVES FARES

MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO

SAMUEL DE FARIA

LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

JOSÉ ACACIO SERERE XAVANTE

ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA

JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO

