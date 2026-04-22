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Política Vereadora faz gesto obsceno durante sessão no interior do Ceará e é flagrada em transmissão Câmeras mostram o momento em que Susenilda Costa (PDT) realiza o movimento corporal associado à prática sexual durante sessão

Um vídeo que mostra a vereadora Susenilda Costa (PDT) realizando gesto obsceno durante uma sessão na câmara do município de Ubajara (CE), ocorrida na última sexta-feira (17), causou repercussão nas redes sociais.

A sessão discutia a alteração das reuniões para o turno da noite. O gesto de Susenilda foi feito em meio à fala do vereador Marcondes (PSD). O parlamentar questionava se algum dos vereadores "abriria mão de suas atividades de vida pessoal para comparecer à câmara presencialmente" na parte da noite.

Susenilda então faz um gesto de conotação sexual com a mão. Ao longo do vídeo, também é possível ver a vereadora sorrindo e fazendo brincadeiras junto a outros colegas presentes.

A vereadora de Ubajara (CE) Susenilda Costa (PDT) foi gravada durante sessão da Câmara Municipal fazendo um sinal de conotação sexual. Leia mais: https://t.co/gvce7hpoP3 pic.twitter.com/IhC7UVFoo3 — O Antagonista (@o_antagonista) April 22, 2026

O Globo tentou contato com a parlamentar e com a câmara dos vereadores do município, porém, sem sucesso. O espaço segue aberto para esclarecimentos acerca do caso.

Nascida no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti, Susenilda Costa é vereadora da cidade de Ubajara desde 2024, quando foi eleita ao pleito pelo PDT. Formada na área da educação, ela tem carreira dedicada ao ensino de primeiro e segundo grau.

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