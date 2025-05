A- A+

BRASIL Vereadores aprovam projeto para criar Dia da Cegonha Reborn no Rio de Janeiro Homenagem é às artesãs responsáveis por produzir os bonecos realistas; texto irá para a sanção do prefeito Eduardo Paes

Os vereadores do Rio aprovaram nesta quarta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei nº 1892/2023, que prevê a inclusão do Dia da Cegonha Reborn no calendário da cidade. Agora, o texto irá para a sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD). De acordo com a justificativa, a homenagem é às artesãs que criam bonecos realistas de bebês, chamadas de Cegonhas.

Às vésperas do Dia das Mães, o projeto menciona que "o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn, porém, os seus filhos são enviados por cegonhas". Segundo o vereador Vitor Hugo (MDB), autor da proposta, o objetivo do projeto foi homenagear um grupo de mulheres que o procurou.





— São senhoras que tiveram problemas de depressão ou perdas nas famílias, e começaram a montar essas bonecas. Elas (artesãs) são chamadas de cegonhas reborn e constroem os bonecos como tratamento terapêutico. Hoje, essas mulheres estão praticamente curadas e vivem disso — conta o parlamentar.

Vitor Hugo observa que ficou "surpreso" com a repercussão dessa lei, já que tem mais de 100 aprovadas e que não recebem tantos holofotes. O vereador pontua que a homenagem é às produtoras, não a quem adquiriu um bebê reborn. As cegonhas reborn, segundo o parlamentar, doam alguns bonecos, que são caros, a crianças carentes, por exemplo. A quem tem condições de bancar a produção, elas também ajudam produzindo bonecas que se parecem com um neném que morreu, exemplifica.

— As pessoas estão colocando como chacota. É porque não conhecem o quanto isso é importante para elas. O que vai influenciar na vida das pessoas? Não é feriado nem nada disso. É um dia para homenagear essas mulheres que passaram por tantos problemas e estão ajudando outras pessoas — conclui o vereador.

O dia escolhido para a celebração é 4 de setembro. "Tendo em vista a relevância da Cegonha Reborn e em reconhecimento da ajuda psicológica que essas bonecas proporcionam a tantas famílias, um grupo de mulheres da Instituição Cegonha Reborn se reuniram na Estrada do Portela, N° 446, no dia 4 de setembro de 2022, para juntas, lutarem em prol do reconhecimento desta data no Calendário Oficial da Cidade", detalha o projeto.

