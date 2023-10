Vereadores terão que fazer teste de bafômetro para participar de sessões em cidade na Paraíba

A- A+

A Câmara Municipal de Pirpirituba, uma cidade no interior da Paraíba, aprovou com unanimidade um requerimento que obriga os parlamentares a fazerem testes de bafômetro para participarem de sessões da Casa. O município, com cerca de 11 mil habitantes, fica localizado no Agreste Paraibano.

O projeto foi proposto na última quinta-feira pelo vereador João Carlos Castro Simões, conhecido como Carlinhos Simões (PSDB). Na proposição, o parlamentar justificou que a medida é fruto de "apelos da sociedade e das redes sociais com forma de disciplinar e coibir o acesso de vereadores com sintomas de ingerência de álcool etílico e embriaguez".

Em publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal afirmou que a proposta busca trazer "tranquilidade e segurança":

"O requerimento do vereador tem a finalidade também de proporcionar tranquilidade durante a realização das sessões e dar maior segurança aos vereadores e ao povo que comparece aos debates na Casa", diz o órgão no post.

Veja também

brasil Lula e Lira voltam em meio a pressão por cargos e votações