Viagem com Lula aos EUA foi suspensa em virtude da guerra no Irã, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a viagem da qual participaria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos prevista para este mês foi suspensa em virtude do conflito no Irã.

"A gente está em plena negociação por conta das tarifas impostas nos Estados Unidos, apesar de já ter reduzido. Temos ainda muitos assuntos a serem tratados com os Estados Unidos de interesse comum. (O presidente) me pediu para que acompanhasse essa viagem, que deveria ser na segunda quinzena de março, mas em função da guerra essa agenda foi suspensa", afirmou Fávaro a jornalistas, nos bastidores do lançamento do programa Acredita Sebrae em Mato Grosso, em Cuiabá.

Fávaro citou a viagem aos Estados Unidos ao ser questionado sobre sua descompatibilização do ministério, já que deixará o cargo para concorrer à reeleição pelo Senado em Mato Grosso. O prazo máximo para saída do posto é o dia 4 de abril.

"Não sei exatamente (a data). Eu estou aguardando a decisão do presidente Lula, que tinha me pedido para fazer mais uma viagem internacional com ele, aos Estados Unidos", relatou o ministro. "Porém, já não terá viagem internacional. É aguardar o tempo do presidente Lula para descompatibilizar", acrescentou.

Como mostrou o Broadcast Político, integrantes do governo passaram a admitir, reservadamente, nesta semana a possibilidade de que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington seja adiada por causa da escalada do conflito no Irã. Auxiliares do presidente Lula citam a possibilidade de que a viagem possa ser adiada para abril.





