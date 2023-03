A- A+

CHINA Viagem de empresários à China está mantida, mesmo sem a ida de Lula e Haddad Secretaria de Comunicação do governo (Secom) confirma o embarque, após desistência de Lula

A viagem de empresários à China está mantida, segundo a Secretaria de Comunicação do governo (Secom), mesmo após a desistência de Lula, que foi diagnosticado com pneumonia leve. Mais de 100 empresários brasileiros acompanhariam a agenda oficial do presidente brasileiro.

Da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apenas a secretária de Assuntos Internacionais, Tatiana Rosito, havia embarcado e já se encontra no país asiático. O ministro, por sua vez, cancelou a ida à China. Outro ministro que deixará de embarcar é Alexandre Silveira, das Minas e Energia.

A expectativa agora é de que o anúncio do novo arcabouço fiscal seja antecipado. A divulgação havia sido postergada em razão da viagem à China.

Ainda assim, uma parte da agenda econômica do governo na China será mantida. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, por exemplo, já está no país e manterá seus compromissos por lá.

Veja também

sigilo Retirada de sigilo de investigação de plano contra Moro foi pedida por delegado da PF, diz Justiça