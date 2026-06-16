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Investigação Viagens de Ciro Nogueira a NY, Lisboa e Courchevel bancadas por Vorcaro custaram R$ 468 mil, diz PF Estimativa foi feita com base em mensagens, invoices e registros de conversão cambial de despesas de Ciro pagas por Vorcaro

A Polícia Federal estima que o senador Ciro Nogueira teve um "benefício econômico direto" de R$ 468.721,78 com viagens e jantares pagos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A conta considera jantares pagos em Paris e diárias de até R$ 24 mil em hoteis de Nova York e Lisboa, assim como refeições em restaurantes em estação de esqui em Courchevel, França.

A estimativa foi feita com base em mensagens, invoices e registros de conversão cambial de despesas de Ciro pagas por Vorcaro. A PF cita os seguintes eventos:

No restaurante Gigi, em Paris, no dia 13/04/2024, o desembolso registrado foi de USD 1.981,12, convertido para R$ 10.175,82;

Em Nova Iorque, em maio de 2024, identificou-se o pagamento de seis diárias no Hotel Park Hyatt New York, entre 12 e 18 de maio de 2024, com valor unitário de US$ 4.791,24 (R$ 24.583,37) e montante total de US$ 47.779,80 (R$ 245.153,37);

Em Lisboa, em junho de 2024, a reserva de cinco diárias, em Jr. Suite, atribuída a Ciro no Hotel Four Seasons, por R$ 91.280,59, um custo diário aproximado de R$ 18.256,12;

Em Courchevel, nos dias 21 e 22/01/2025, foram identificadas despesas em restaurantes somaram R$ 122.112,00, sendo R$ 63.600,00 no La Soucoupe e R$ 58.512,00 no Le Tremplin.

A PF destacou que a conta não considera gastos com voos privados, realizados em ao menos três oportunidades em deslocamentos internacionais de entrada e saída do Brasil, bem como em duas ocasiões em voos internos nos Estados Unidos.

Também destaca que foram encontrados registros em listas de pagamentos e diálogos que fazem referência a Ciro, "em valores vultosos". Os investigadores, no entanto, indicaram "cautela" ao considerar tais referências em razão da possibilidade de existência de homônimo.

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