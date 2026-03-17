A- A+

POLÍTICA Viana diz ter enviado recursos de emenda à Lagoinha, mas nega relação com Zettel Segundo o senador, Zettel foi pastor de uma espécie de filial da Lagoinha

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), afirmou nessa segunda-feira (16) que destinou R$ 3,6 milhões em emendas para a sede da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, em 2019, mas negou ter relação com Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o senador, Zettel foi pastor de uma espécie de filial da Lagoinha. Vorcaro e Zettel estão presos sob suspeita de fraudes no Banco Master.

"Ajudei dezenas de fundações. O governo deve muito às igrejas pelas assistências sociais em presídios", afirmou Viana, ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Proibido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de votar quebras de sigilos de investigados em bloco, o senador afirmou que pedirá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado o compartilhamento dos dados de Zettel "Não vou blindar ninguém", disse.

Veja também