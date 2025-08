A- A+

Prisão domiciliar Vice de Nunes diz ser 'oportuno' envolver governadores em pressão pela anistia de Bolsonaro O vice-prefeito, indicado por Bolsonaro na chapa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente na última manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, neste domingo (3)

O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), manifestou apoio à obstrução de congressistas aliados a Jair Bolsonaro (PL), que desde terça-feira (5) impedem a realização dos trabalhos legislativos, e sugeriu que os governadores também pressionem pelas pautas que beneficiam o ex-presidente, em prisão domiciliar.

"Vamos envolver os governadores também. Momento oportuno", escreveu Mello Araújo em vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Instagram. Na gravação transmitida da Mesa Diretora da Casa, o senador interage com apoiadores e coloca músicas pedidas por eles.

O vice-prefeito, indicado por Bolsonaro na chapa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente na última manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, neste domingo (3). Mello Araújo criticou senadores "por não fazerem a lição de casa", justificando as sanções americanas contra o País que entram em vigor nesta quarta-feira (6) como resultado da falta de ação dos parlamentares em pautarem a anistia a Bolsonaro. Nunes também esteve presente e acenou ao público, mas não discursou.



Ao sugerir o envolvimento de governadores no assunto, o coronel não citou diretamente o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele e outros presidenciáveis da direita não compareceram ao ato, e foram cobrados pelo organizador do evento, pastor Silas Malafaia.

"Isso prova que Bolsonaro é insubstituível! Vão enganar trouxa! E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso não vieram. Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, 2026 é Bolsonaro", gritou o pastor do domingo, 3.

Mello Araújo também cobrou que deputados estaduais participem das ações em defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar desde segunda-feira, 4, após descumprir medida cautelar que proibia o uso de redes sociais, mesmo de terceiros

Em vídeo publicado na manhã desta quarta, 6, gravado enquanto Mello Araújo se deslocava de metrô, ele parabeniza a atuação de senadores e deputados federais e cobra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Parabenizar a movimentação que os senadores estão fazendo em Brasília e tem que continuar assim mesmo. Inclusive, na minha visão, tinha que entrar todo mundo. Os deputados também estão fazendo, e também, os estaduais", afirmou o vice-prefeito.

