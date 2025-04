Vice-governador da Bahia constrange Geddel ao questioná-lo sobre malas de dinheiro

A- A+

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), deixou seu aliado e correligionário, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, em uma situação desconfortável na última quarta-feira. Ao entrevistá-lo no programa "De Cara Com O Líder", do portal BNews, o político mais conhecido como Geraldinho questionou Geddel sobre as malas de dinheiro, que geraram uma condenação.

"Quando falo que vou entrevistar Geddel, eles (a oposição) mandam robôs: 'Você vai entrevistar Geddel? O cara da mala de dinheiro? Foram R$ 51 milhões ou R$ 54 milhões?' Eles ficam me perguntando", questionou o vice, em clima descontraído.



A fala não agradou Geddel, que rebateu:

"Ai só perguntando lá no STF. Essa coisa é com minha defesa. Não se preocupa com isso".

Geraldinho tentou reverter o cenário, afirmando que não se preocupa:

"Se eu me preocupasse eu ia trazer você aqui? Ia almoçar com você, ouvir seus aconselhamentos?", questionou.

Enquanto isso, Geddel repetiu diversas vezes "toca o barco, Geraldinho", em uma tentativa de encerrar o assunto.

Em setembro de 2017, Geddel foi preso após uma apreensão de R$ 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal (PF) em seu apartamento. À época, ele era investigado por um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal.

Em 2019, ele e o irmão, Lúcio Vieira Lima, foram condenados por lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo STF, decisão que os tornam inelegíveis. Após cumprir parte da pena de 13 anos e quatro meses de prisão, Geddel obteve progressões de regime até ser solto no início de 2022, por decisão do ministro Edson Fachin. Desde então, cumpre pena em liberdade condicional.

