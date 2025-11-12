A- A+

Justiça Vice-governadora do DF diz que Papuda não tem estrutura para receber Bolsonaro Celina Leão (PP) destacou quadro clínico e idade avançada. O governador Ibaneis Rocha (MDB), contudo, disse que presídio tem 'condições físicas' para o ex-presidente ficar preso

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o Complexo Penitenciário da Papuda não tem condições para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em meio ao impasse sobre onde ele cumprirá pena, Celina destacou que o quadro de saúde e a idade avançada de Bolsonaro impedem que o ex-mandatário fique no presídio.

— Ele precisa de uma dieta especial, tem idade avançada, trata-se de um ex-presidente. Se for bem cuidado, vai ter uma vida prolongada. Não temos condições de preparar uma comida especial de que ele necessita por causa das cirurgias. E, mesmo nas áreas mais isoladas, as condições não são adequadas para um ex-presidente — afirmou a vice-governadora em entrevista concedida ao SBT News.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou que a Papuda tem "condições físicas" para receber Bolsonaro, e quem vai decidir a situação é o Supremo Tribunal Federal (STF). Questionado sobre o assunto, ao contrário de Celina, ele alegou desconhecer o estado de saúde do ex-presidente.

— Quem vai decidir é o Supremo. A Seape (Secretaria de Administração Penitenciária) só cumpre. As condições do presídio eu conheço, e nós temos condições físicas. Agora, não conheço a saúde do ex-presidente. Não sei como está, não o visito, não somos amigos. Não vou saber se ele tem condições de viver em presídio e com alimentação que tem lá — afirmou o governador ao site Metrópoles.

Ibaneis declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) já afirmou que apoia Celina para a sucessão ao governo do DF em 2026.

O atual gestor, por sua vez, já manifestou o desejo de fazer uma "dobradinha" com a líder do PL Mulher para uma chapa ao Senado Federal no ano que vem.

Conforme informou a colunista do Globo Malu Gaspar, Bolsonaro deve cumprir o início de sua pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", que ganhou o apelido por ficar dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Papudinha é uma área reservada que recebe principalmente policiais militares presos e já recebeu outras autoridades, como o ex-ministro Anderson Torres, o ex-vice-governador do DF Benedito Domingos e o ex-secretário de Saúde Francisco Araújo. Foram levados para lá, por exemplo, os integrantes da antiga cúpula da PM-DF, que são suspeitos de omissão durante os atos golpistas do 8 de janeiro. Os oficiais foram soltos e aguardam julgamento no STF.

