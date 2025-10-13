A- A+

Investigação Vice-líderes do governo pedem que Câmara acione PF para investigar suposto grampo no Maranhão Parlamentares pedem "providências urgentes" em ofício enviado a Hugo Motta

Os deputados Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Rubens Pereira Júnior (PT-MA), vice-líderes do governo Lula na Câmara, enviaram um ofício ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que pedem que o caso de um suposto grampo envolvendo ambos seja encaminhado à Polícia Federal.

O documento, de 13 de outubro, cita informações que circulam em Brasília sobre gravações de áudios ligadas a um inquérito da Polícia Civil do Maranhão.

Segundo os parlamentares, esses áudios teriam sido submetidos a perícia e encaminhados à imprensa, sem que eles próprios tivessem tido acesso ao material.

Eles afirmam que, se confirmadas as informações, trata-se de uma “repugnante violação das prerrogativas parlamentares” e de possível uso político do aparato policial.

No texto, Jerry e Rubens Júnior pedem “providências urgentes” da Câmara e dizem que o caso precisa ser tratado com a “devida gravidade”, por envolver agentes públicos investidos de mandato federal. Eles solicitam que Hugo Motta determine a adoção de medidas institucionais e o envio do caso à Polícia Federal para investigação.

Os deputados relatam ainda que as informações sobre o suposto grampo começaram a circular entre os dias 7 e 8 de outubro e que, até o momento, não receberam qualquer comunicação oficial da Polícia Civil sobre o conteúdo ou a existência das gravações.

O ofício informa que Márcio Jerry apresentou uma notícia de fato ao Ministério Público do Maranhão, pedindo apuração sobre a conduta de agentes da Polícia Civil no episódio. Segundo o documento, a medida busca garantir o controle externo da atividade policial.

