Vice-prefeito de Lages é preso por suspeita de violência doméstica

A- A+

O vice-prefeito de Lages, Jair Junior (Podemos), foi preso em flagrante na tarde de sábado (22) por suspeita de violência doméstica, segundo a Polícia Civil do estado. Lages é a maior cidade da serra de Santa Catarina, com cerca de 165 mil habitantes.

Depois de passar por audiência de custódia, Junior teve liberdade provisória concedida no mesmo dia, de acordo com o portal g1.

Sem detalhar a ocorrência, a Polícia Civil informou que Junior foi autuado por dois crimes previstos nos seguintes artigos do Código Penal: o 129, que trata sobre lesões corporais praticadas contra a mulher no contexto da violência doméstica; e o 148, de sequestro e cárcere privado.

A prefeitura de Lages informou, em nota, que acompanha a investigação e "tomará as medidas necessárias e legais dentro de sua esfera de atuação". Já o Podemos disse que recebeu as denúncias com "surpresa e preocupação" , mas confia "na apuração rigorosa dos fatos".

Ao G1, o advogado Fabrício Reichert, que defende o político, disse que emitirá uma nota sobre o caso após a defesa analisar o processo, que tramita em segredo de Justiça, na segunda-feira (24).

Ele antecipou, entretanto, que o vice-prefeito foi ouvido na delegacia por volta das 15h de sábado, e depois foi encaminhado ao Fórum para audiência de custódia.

"Após a realização da audiência, foi então lhe concedido o direito de responder ao processo em liberdade mediante a determinação de algumas medidas e a fixação de fiança", informou.

Junior, de 30 anos, foi eleito como vice da prefeita Carmen Zanotto (Cidadania), com 58,47% dos votos válidos. Ele também é diretor-presidente da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento (Semasa) e foi vereador em Lages 2016 e 2020.

Veja também