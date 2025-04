A- A+

Irã Vice-presidente iraniano é destituído após polêmica por viagem à Antártica Presidente Masoud Pezeshkian criticou passeio de luxo durante crise econômica no país

Leia também

• "O Brasil não é problema para os Estados Unidos", diz o vice-presidente Geraldo Alckmin

• Presidente da CBF define prazo para contar com novo técnico na Seleção Brasileira

• Trump diz para presidente do Fed cortar juros e para parar de "fazer politica"

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, destituiu neste sábado (5) o vice-presidente encarregado de assuntos parlamentares, Shahram Dabiri, após vir à tona uma viagem de luxo à Antártica em meio à grave crise econômica que atinge o país.

A decisão foi tomada após circular nas redes sociais uma imagem em que Dabiri aparece ao lado de uma mulher apresentada como sua esposa, posando diante do Plancius, navio usado para cruzeiros de alto padrão no continente gelado.

“Em um contexto no qual a pressão econômica sobre a população continua alta (...), viagens recreativas caras feitas por autoridades, mesmo que arquem com suas próprias despesas, não são defensáveis nem justificáveis”, afirmou Pezeshkian em carta divulgada pela agência estatal Irna.

Dabiri, de 64 anos, havia sido nomeado vice-presidente em agosto de 2024. Após a divulgação da imagem, membros da base aliada do governo pediram sua saída, alegando que a viagem contrariava o momento econômico do país, marcado por hiperinflação e desemprego.

Justificativa

Segundo a agência Irna, um integrante do gabinete de Dabiri afirmou que a viagem aconteceu antes de ele assumir o cargo. A justificativa, no entanto, não foi suficiente para conter as críticas e evitar a destituição.

Veja também