"Vida do empreendedor brasileiro melhorou muito com o governo Lula", diz ministro

A- A+

Uma série de iniciativas tomadas nos três governos do presidente Lula (PT) teria colaborado para melhorar o ambiente de quem busca empreender no Brasil. Essa é a visão do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira (PSB). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o auxiliar falou dos desafios para quem busca empreender, dos avanços com o Simples e do empenho do governo para ampliar o teto dos Microempreendedores Individuais (MEIs) ainda este ano.

Ministro, ficou mais fácil empreender hoje no Brasil?

Veja, a vida do empreendedor é sempre de muito esforço, muito trabalho e alguma dificuldade. O empreendedor brasileiro é marcado pelo seu esforço, capacidade de trabalho e uma resiliência danada. Os juros são muito altos, existe burocracia e mais dificuldades da vida econômica e social que afetam os empreendedores. Dito isso, melhorou muito.

Quais são os desafios hoje para empreender no Brasil?

O empreendedor tem três graves e relevantes problemas, embora o ambiente do empreendedorismo tenha melhorado desde que o presidente Lula criou o Simples e o Microempreendedor Individual (MEI). O primeiro é a burocracia. Avançamos muito, hoje a gente demora horas para abrir uma empresa, já foram semanas. Mas ainda tem muita burocracia regulatória, licenças. O ambiente federal avançou muito, mas tem estados e municípios. Em segundo lugar, o crédito. Os juros são muito altos. O Brasil é um milagre, está entre as dez economias do mundo, crescer com juros de 15% ao ano é porque o país é muito forte e o povo é muito trabalhador. E, em terceiro lugar, a formação. O empreendedor brasileiro é vocacionado, trabalhador, tem energia, vontade, mas muitas vezes não foi treinado, não tem formação.

E quais as soluções para tanta coisa?

A gente tem novas formas de pensar a relação do Estado e temos trabalhado numa pequena revolução. O Estado brasileiro contrata R$ 1,5 trilhão por ano, é um grande contratante, gasta 15% do PIB todo ano. E se a gente usasse essa força de compra para fortalecer os empreendedores? O que tamos fazendo é uma ferramenta, baseada na experiência de João Campos no Recife, e expandindo para o Brasil.

Que ferramenta é essa e como funciona?

O Conecta+Brasil é uma ferramenta que procura conectar serviços públicos com empreendedores, inclusive pequenos e médios. Nos próximos dias, estamos fazendo uma grande expansão dos serviços federais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, INSS, Correios e todas as escolas que recebem dinheiro federal vão começar a ofertar serviços nessa plataforma. Além disso, estamos expandindo o cadastramento dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que hoje são 5,9 milhões que podem ser contratados por um serviço no Contrata+Brasil. É uma forma diferente de lidar com essas necessidades, que pode desenvolver muito esses pequenos empreendedores.

Mas aí justamente esbarra na burocracia...

Em primeiro lugar, se construiu a ideia jurídica de que o MEI já está habilitado para ser contratado sem licitação. Então já eliminamos um 'pedação' gigante da burocracia. Evidente que esse MEI tem que ter o melhor preço. Mas os empreendedores da região podem ofertar suas propostas, e a melhor será contratada pelo órgão, que economiza recurso, evita favorecimentos ou direcionamento de licitação. E aos poucos vamos criando um ranking dos bons prestadores. E os valores são pagos em até oito dias. Isso vai ser uma revolução social no Brasil nos próximos anos. Muita gente vai desenvolver seu negócio, e o Estado vai levar trabalho para as pessoas.

Qual foi a contribuição do Simples e do MEI?

Há 20 anos, se você fosse abrir um boteco em qualquer cidade, precisava pagar 20 tributos, para a União, estados e municípios. Para contratar gente, era mais uma série de tributos. Hoje, o sujeito para empreender como empresa pequena ou média paga um único tributo, que atende a todos os entes federativos. Que é o Simples, criação do Simples pelo presidente Lula em seu primeiro mandato. Além da facilitação, ele tem um percentual melhor do que a tributação normal. No MEI, temos hoje 17 milhões de pessoas que estavam na informalidade e hoje podem ganhar até R$ 6 mil por mês, um valor relativamente alto para os padrões da renda brasileira, e pagam R$ 80 de imposto. Antes essas pessoas não tinham direito previdenciário, auxílio-doença, auxílio-maternidade, nada disso. Nem tinham renda formalizada.

Há um projeto para ampliar o limite do MEI, que é de R$ 81 mil. Como anda isso? Vai ser votado?

O MEI é um sistema facilitado, que dá acesso a direitos trabalhistas por um tributo de R$ 80 mensais. Exatamente por ser facilitado, a lei bota um teto. Nem todo mundo pode ser MEI. A lei permite até R$ 81 mil. Se passar o teto, a pessoa sai da facilitação do MEI e tem que pagar pelo Simples. Ou seja, multiplica quase cinco vezes. O problema do teto é que ele está sem atualização desde 2018, ou seja, há oito anos. O presidente Lula propôs um aumento para R$ 110 mil no ano que vem e para R$ 140 mil para 2027, sem aumentar nenhum tributo extra e tirando do orçamento essa despesa. E hoje o MEI pode contratar uma pessoa. No projeto que enviamos, poderia contratar uma segunda pessoa. Então são medidas importantes.

O Congresso votará essa matéria em ano eleitoral?

Estamos trabalhando. A Comissão da Câmara dos Deputados é muito séria, tem uma sensibilidade grande sobre o tema. Estamos trabalhando para aproveitar o segundo esforço concentrado, que será no final de agosto, para tentar aprovar. É um tema que mexe com 17 milhões de pessoas, então tenho certeza que vão gostar de aprovar o projeto.

Agora, mesmo com esse teto, o número de MEIs tem aumentado bastante. Neste ano foram cerca de 800 mil novos. Como tem sido esse crescimento?

Quando você não atualiza o teto, começa a ter uma série de distorções no sistema. Inclusive o crescimento lateral. De repente você alcança o teto e sua esposa abre um MEI, seu filho também. Se ele está disfarçando uma receita dele a partir de outro CNPJ, é ilegal, é uma fraude fiscal. Se o filho não trabalha de fato com ele, é ilegal. E distorce o sistema de crédito. O crescimento dos MEIs tem a ver com o crescimento do empreendedorismo, mas os sistemas podem conviver. O aumento é importante para evitar as distorções.

Quanto ao Nordeste, como tem sido a presença do MEI para dentro da economia e do desenvolvimento regional?

Em parte, o MEI expressa uma característica muito tradicional da sociedade brasileira, do empreendedorismo que é muito vivo. Todo mundo tem um parente que cozinha para fora, que vende roupa, que é vidraceiro ou dirige para aplicativo. É uma coisa muito presente, seja por talento, mas também por necessidade de complementar a renda. A gente tem uma realidade que vem disso. O crescimento do MEI vem da capacidade de formalizar quem estava na informalidade. É uma revolução social, são 17 milhões de pessoas que hoje podem acessar novas oportunidades. No Nordeste são cerca de 2,8 milhões, é um impacto gigante. Mas também não dá para negar que esse é um mundo que vem crescendo e que tem uma crise no trabalho formal. Você tem problemas de geração de renda. O governo também trabalhou para aumentar o trabalho formal, aumentamos de 40 pra 45 milhões com CLT. Mas tem uma crise do empobrecimento e uma crise ideológica. Temos que lidar com tudo isso. O governo fez muito pelos empreendedores e achado soluções para as novas formas de trabalho.

O Governo Lula anunciou programas de renegociação de débitos para os microempreendedores. Isso envolve facilitação para o crédito?

Boa pergunta. Um tema central hoje é o nível de endividamento do Brasil, que é muito alto. Temos projeções de que poderia ser pior se não tivéssemos feito o programa de renegociação. Pela primeira vez na história do Brasil, o governo entrou para renegociar dívidas privadas. Estamos no segundo Desenrola. Imagine o que teria sido se não fosse feito, por causa dos juros altos, das bets que estão consumindo um pedaço importante da renda das pessoas. Isso tudo afeta muito. O governo fez duas novas linhas de crédito para empresas pequenas. O microempreendedor tem juros altos porque não tem bens, não tem como garantir o débito, e o governo então garante, através de um fundo. Isso faz com que a taxa de juros caia e ajuda a passar a situação de crise. A preocupação do governo com o endividamento é muito grande, estamos sempre buscando novas medidas.

Pode ter um Refis para os pequenos, como ocorre com os grandes empresários?

O Desenrola MEI é parecido com o modelo de Refis. Dos 17 milhões de MEIs, tem três milhões em endividamento. O governo permite que esses débitos sejam pagos em 12 anos com 70% de abatimento. Antes o governo dava perdão de dívidas com ele próprio, que é o Refis. Estamos dando um segundo passo, auxiliando a pagar as dívidas privadas. A situação do país seria bem mais grave se não tivéssemos essas iniciativas. Tem muita coisa para a gente olhar.

A questão do tarifaço dos Estados Unidos prejudica os pequenos empreendedores? Eles exportam bastante?

Temos um campo estratégico para trabalhar as pequenas e médias empresas, que respondem por 70% dos empregos e por 35% a 40% do PIB. A taxa de exportação delas é muito baixa, cerca de 1% do que o Brasil exporta vem delas. Nesse momento, o impacto maior do tarifaço é para determinados setores, especialmente industriais. O problema é que esses sistemas econômicos não estão desconectados. As pequenas e médias empresas muitas vezes são fornecedoras de insumos para as grandes. Então, quando você afeta um segmento desses, tem também um sistema complementar de empresas afetadas. Ainda que a exportação direta delas seja baixa, você tem complementariedades de setores que acabam sendo afetadas.

Veja também