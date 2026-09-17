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Eleições 2026 Vídeo anunciado por Michelle Bolsonaro aparece na propaganda de Flávio na TV Ex-primeira-dama aborda pautas voltadas às mulheres

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, apareceu na propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência na televisão nesta quinta-feira (17).

Em um trecho de aproximadamente 15 segundos, ambos defendem pautas relacionadas às mulheres.

O destaque é estratégico para a campanha bolsonarista por conta da preferência do eleitorado feminino pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

No dia 19 de agosto, a ex-primeira-dama divulgou imagens dos bastidores da gravação.

O vídeo mostrava os dois rindo diante de uma tela verde, sem que fosse possível ouvir a conversa. "Vamos juntos resgatar o nosso Brasil", escreveu na legenda.

"Precisamos trabalhar para combater a violência, fortalecer o acolhimento e ampliar as oportunidades para as nossas mulheres", afirma Michelle na peça. Na sequência, Flávio declara: 'Meu governo vai trazer proteção e mais protagonismo para as mulheres".

A participação de Michelle no horário eleitoral ocorre após a reaproximação pública entre madrasta e enteado.

Os dois haviam rompido relações em meio a uma disputa que incluiu a divulgação, pela ex-primeira-dama, de um outro vídeo no qual acusava Flávio de tê-la humilhado e maltratado.

A reconciliação começou a ganhar forma em 23 de julho, quando o senador publicou um vídeo em defesa da união da direita e pediu desculpas a Michelle.

Ela aceitou publicamente o pedido e sinalizou disposição para atuar ao lado do candidato na campanha

O primeiro encontro presencial entre os dois após a crise ocorreu em 11 de agosto, quando gravaram juntos material eleitoral. Na ocasião, Michelle afirmou que ambos haviam "colocado uma pedra" sobre o atrito.

A aproximação foi articulada em meio aos esforços para pacificar o PL e reunir as forças do bolsonarismo para a eleição.

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