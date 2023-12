Vídeo: Após ser chamado de "bandido", Ciro Gomes dá tapa no rosto de homem em Fortaleza

A- A+

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) agrediu, com um tapa no rosto, um homem após ser provocado. Um vídeo, mostra a agressão durante um show de samba em Fortaleza, na noite deste domingo.

Nas imagens, o homem não identificado se aproximou de Ciro com a câmera na mão e começou a provocar. O ex-presidenciável respondeu a essa primeira provocação sem se exaltar.

Ciro Gomes dá tapa em jovem durante show na Beira Mar. Vídeo mostra momento em que é feita a pergunta a Ciro: "Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso?" https://t.co/KyJ4QzZc84 pic.twitter.com/696Vmea4mZ — Jogo Político (@jogopolitico) December 4, 2023

“Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”, afirmou o homem.

“Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”, responde Ciro sendo rebatido em seguida:

"Tu é bandido", disse o homem, que logo em seguida recebe um tapa no rosto.

No vídeo, não é possível ver o momento do tapa devido à movimentação do celular, mas na sequência Ciro afirma que deu um tapa no rapaz. O ex-presidenciável do PDT estava acompanhando o prefeito da cidade, José Sarto.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", questionou o homem.

“Para você aprender a me respeitar”, respondeu Ciro, que deixa o local em seguida.





