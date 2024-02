Vídeo de Bolsonaro: Braga Netto participou de reunião sem ter nenhum cargo oficial

A- A+

O ex-ministro Walter Braga Netto teve lugar destaque na reunião ministerial promovida pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) em julho de 2022, mesmo sem ocupar nenhum cargo oficial na época. Braga Netto havia sido exonerado para concorrer como vice na chapa à reeleição de Bolsonaro. Sua presença no encontro não foi registrada na agenda oficial da Presidência, assim como a do deputado Filipe Barros (PL-PR).

O vídeo da reunião foi obtido pela Polícia Federal (PF) e foi um dos elementos utilizados na operação de quinta-feira, que investiga Bolsonaro, ex-ministro, militares e outros aliados por um suposto plano de golpe de Estado.

Braga Netto sentou ao lado de Bolsonaro na reunião. Em março daquele ano, ele deixou o Ministério da Defesa, e passou a ser assessor direto do presidente, até 1º de julho, pouco dias antes da reunião.

A legislação eleitoral determina que ministros devem deixar seus cargos no prazo de até seis meses do primeiro turno das eleições. Outros servidores, no entanto, podem ficar no cargo até três meses antes do pleito.

Na reunião, Braga Netto comentou uma fala do ministro Edson Fachin, de que a auditoria das urnas não poderia ser utilizada para mudar o resultado das eleições.

— Senhores, só observar que saiu uma notícia agora dizendo...O Fachin dizendo que auditoria não muda resultado de eleição. Não sei os senhores já viram isso — afirmou o ex-ministro, de acordo com transcrição da PF.

Veja também

INVESTIGAÇÃO DA PF Confira 9 pontos da reunião de Bolsonaro com ministros que reforça trama golpista; veja vídeo