INVESTIGAÇÃO DA PF Vídeo de Bolsonaro: Moraes deve tornar pública gravação de reunião de ex-presidente com ministros Encontro ocorreu em julho de 2022 e material foi encontrado com Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), irá levantar o sigilo da íntegra do vídeo da reunião de 5 de julho de 2022 em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado de ministros discutem uma "dinâmica golpista". Trechos da gravação foram divulgados com exclusividade pela colunista Bela Megale.

O Globo apurou que Moraes determinou a divulgação ampla do material no site oficial do STF. Parte da transcrição do vídeo está presente na decisão do ministro que embasou a operação de ontem, mirando a organização criminosa que atuou para tentar um golpe de Estado.

Segundo a Polícia Federal, o material "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo". A gravação mostra Jair Bolsonaro visivelmente alterado, desferindo ataques ao então adversário Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chega a se referir como “satanás”, com sucessivas ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

— Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições — disse Bolsonaro.

A gravação também mostra que o ex-presidente viu como um "erro" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inclusão das Forças Armadas para a Comissão de Transparência Eleitoral (CTE). Apesar da avaliação, ele considerou que a decisão da Corte o beneficiava.

— O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas para participar da comissão de transparência eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Pra nós, foi excelente. Eles se esqueceram que sou o chefe supremo das Forças Armadas? — diz o ex-presidente.



Em 2021, as Forças Armadas foram incluídas pelo TSE, juntamente com outras entidades, na Comissão de Transparência das Eleições, criada com o propósito de ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições.

