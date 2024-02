Vídeo de Bolsonaro: veja a íntegra da reunião investigada pela Polícia Federal

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou pública a íntegra da gravação de uma reunião realizada no dia 5 de julho de 2022, no Palácio do Planalto, na qual que o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros discutem o que a Polícia Federal chama de uma "dinâmica golpista". Trechos do encontro foram divulgados nesta sexta-feira (9) pela colunista Bela Megale, do Globo.

