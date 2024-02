Vídeo de Bolsonaro: "Vou descer da rampa preso por atos antidemocráticos", diz ex-presidente

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro alertou sobre a possibilidade de ser preso por "ato antidemocrático" em reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022, meses antes da disputa eleitoral em que não conseguiu se reeleger. O vídeo, revelado pela colunista do Globo Bela Megale, é citado pela Polícia Federal como indício da existência de uma "dinâmica golpista" no governo passado.

— Eu não tenho dúvida do que está acontecendo. Não tenho prova de muita coisa, mas não tenho dúvida. (...) Eu tenho que me virar acreditando que vai dar tudo certo ano que vem? Eu vou descer daqui da rampa preso por atos antidemocráticos — afirmou o ex-presidente.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro e ex-ministros, como o general Braga Netto (Casa Civil e Defesa), foram alvos da PF após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na decisão em que o ministro autoriza uma série de medidas, ele pontua que a reunião "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo" manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte no sentido de validar e amplificar a massiva desinformação e as narrativas fraudulentas sobre as eleições e a Justiça eleitoral".

Conforme a investigação, o grupo atuava no sentido de descredibilizar o sistema eleitoral ao mesmo tempo em que buscava apoio de militares para impedir que o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tomasse posse. Mensagens apreendidas pela PF mostram que o grupo buscou prova de fraudes do sistema eleitoral, mas mesmo sem êxito, insistiam na desinformação.

