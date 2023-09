Mauro Cid: vídeo tem Bolsonaro em viagem oficial comemorando e recebendo pedaço de bolo do ajudante

A- A+

Um vídeo armazenado na nuvem do celular do tenente-coronel Mauro Cid mostra os bastidores de uma viagem oficial do então presidente Jair Bolsonaro com o seu ajudante de ordens.



A gravação, feita em maio de 2022, registra o então mandatário comemorando a promoção e o aniversário do militar, que retribui com o primeiro pedaço de bolo para o seu chefe.

As imagens mostram Bolsonaro e Cid em pé, no corredor da cabine da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), diante de um bolo de aniversário.



O então presidente faz um discurso para seus auxiliares no qual anuncia que o tenente-coronel deixaria a equipe para assumir o "batalhão de Goiânia" no fim do ano. Em seguida, puxa um "parabéns para você" ao seu ajudante, que naquela data completava 43 anos de idade.





A "festinha" para Cid promovida por Bolsonaro no avião foi acompanhada por ministros da época, como João Roma (Cidadania), e Braga Netto (Defesa).

— Mais um aniversário a bordo. 44 (anos), Cid? Está há 3 anos conosco. Vai nos deixar no fim do ano para o comandar o batalhão lá em Goiânia — afirmou Bolsonaro.

A nomeação de Cid para o 1º Batalhão de Ações de Comandos (BEP), na capital de Goiás, havia sido acordada por Bolsonaro com o Exército, mas foi barrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro.



O general Júlio Cesar de Arruda, que assumiu o comando da Força ainda no fim do governo passado, foi demitido, entre outros, por se recusar a suspender a promoção ao fiel escudeiro do ex-presidente.

Mauro Cid está preso desde o início de maio em um caso que o investiga por inserir dados falsos no cartão de vacinação seu, de sua família e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também é alvo de outro inquérito que apura um suposto esquema de desvio de joias do acervo público.

Preso em um batalhão do Exército há mais de quatro meses, Cid trocou de advogado três vezes e há duas semanas começou "a colaborar" com os investigadores, segundo o seu novo defensor, Cezar Bitencourt.



Na última quinta-feira, ele prestou um depoimento de cerca de 10 horas à Polícia Federal. Já Bolsonaro, que também foi intimado a depor, optou por ficar em silêncio.

Os arquivos do celular de Cid também revelam que ele fez um giro nos Estados Unidos e Europa com a família, em janeiro e fevereiro de 2023, antes de regressar ao Brasil.

