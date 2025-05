Vídeo da imigração dos EUA prendendo brasileira viraliza e causa revolta na internet

A- A+

Vídeos que mostram a prisão de uma brasileira pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) vêm sendo compartilhados nas redes sociais e geraldo revolta na internet.

O material, gravado na semana passada, deixou indignados os moradores de um bairro de Worcester, em Massachusetts, onde ocorreu a agressão. Eles tentaram impedir que a garota fosse levada pelos agentes.

Uma das pessoas que compartilharam as imagens, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) mostrou-se indignada com o que viu.

Segundo a parlamentar, a brasileira foi presa com brutalidade para ser deportada, e a filha dela, de 16 anos, chegou a cair com um bebê no colo durante a situação.

De acordo com o portal de notícias g1, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Boston, está ciente do caso e já entrou em contato com os familiares da brasileira.

“O Consulado-Geral do Brasil em Boston acompanha a situação com atenção e seguirá prestando a devida assistência consular, em contato também com as autoridades locais”, afirmou o consulado ao portal.

Segundo o Departamento de Polícia de Worcester, quando os agentes chegaram ao local, depararam-se com vários agentes federais tentando prender uma mulher.

“Os agentes federais haviam colocado essa mulher sob custódia e estavam tentando sair em um veículo. A multidão estava desordenada, e várias pessoas estavam colocando as mãos nos agentes federais e nos policiais de Worcester na tentativa de impedir que o veículo e a presa saíssem", explicou o departamento por comunicado.

Moradores relataram que os agentes do ICE se recusavam a mostrar um mandado à multidão que se aglomerou no local. O departamento disse ainda que, na confusão, a jovem com o bebê chegou a se colocar na frente do carro da polícia e a chutar o veículo.

A garota também chegou a ser detida. A acusação foi de que ela colocou a criança em perigo e resistiu à prisão.

Outra mulher, de 38 anos, chegou a ser presa, segundo o comunicado, acusada de empurrar e jogar um líquido em policiais que tentavam prender a jovem.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) alegou que a brasileira presa se trata de uma criminosa. Diz, ainda, que ela foi detida por "agressão e violência com arma perigosa" e estava no país de forma ilegal há quase três anos.

O administrador da cidade de Worcester, Eric D. Batista, classificou como angustiantes “as imagens de uma família sendo separada".

Ele chegou a usar a conta pessoal dele nas redes sociais para dizer que "o município nunca irá visar indivíduos com base em seu status de imigração" e que os agentes de Worcester não participam de detenções civis do ICE, mas também não podem interferir nelas.

"Entretanto, é responsabilidade do município e do departamento fazer com que a lei seja cumprida e proteger a paz de nossa comunidade”, postou ele.

Ao justificar o ato, o Departamento de Polícia de Worcester disse que tentou "preservar a paz e evitar que alguém fosse ferido", e que o "incidente caótico ainda está sob investigação".

