Resort Tayayá Vídeo: ministro Dias Toffoli encontra André Esteves e Luiz Pastore no resort Tayayá Gravações mostram rotina de autoridades e empresários em hotel de luxo

Um vídeo divulgado na quinta-feira (22) pelo portal Metrópoles revelou um encontro entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli com o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e o empresário Luiz Pastore, proprietário do grupo metalúrgico Ibrame, dentro do resort Tayayá.

As imagens foram feitas em uma área reservada nos jardins do estabelecimento, às margens da represa de Xavantes. Na ocasião, o ministro utilizava roupas informais e cumprimentava os empresários de forma descontraída.

De acordo com o portal de notícias, as gravações datam de 25 de janeiro de 2023. O episódio exemplifica a rotina do resort Tayayá, usado frequentemente por Dias Toffoli para receber autoridades, artistas e nomes do PIB brasileiro.

A visita ainda reforça as especulações de que o magistrado seria o verdadeiro dono do local. Segundo os repórteres Valentina Moreira e Sam Pancher, funcionários do hotel tratam o ministro como proprietário. Além disso, há uma casa de luxo à disposição de Toffoli e um barco para uso privativo.

Por fim, o ministro também costuma fechar o local para festas com convidados famosos. O local abriga um cassino com máquinas eletrônicas, no estilo caça-níquel, e mesas de blackjack, jogos proibidos no Brasil.

