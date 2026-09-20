Vídeo mostra Moraes e esposa descendo de jatinho de Vorcaro, diz jornal

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Um vídeo gravado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mostra o desembarque de um casal que, segundo o jornal O Globo, seria o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a advogada Viviane Barci. A gravação, realizada no dia 22 de agosto do ano passado, mostra os passageiros deixando uma aeronave que pertencia à empresa Prime You, ligada a Daniel Vorcaro, ex-dono do Master.



O vídeo vai de encontro às alegações do ministro, que já afirmou, em nota, que "jamais viajou em nenhum avião" do ex-banqueiro investigado por fraudes financeiras. A defesa do ministro foi procurada novamente pelo Estadão neste domingo, 20, e aguarda retorno.



O relatório da Polícia Federal sobre as relações de Moraes com Vorcaro, revelado pelo Estadão, mostra que o ex-banqueiro chegou a elaborar um contrato de R$ 50 milhões para ceder cotas de suas aeronaves à esposa do magistrado. O escritório dela alega que essa proposta jamais foi assinada, sendo extinta com a liquidação do Banco Master.



Segundo o Globo, a aeronave que aparece na gravação tem o prefixo PP-NLR. De acordo com a Polícia Federal, em 21 de agosto de 2025, véspera da gravação obtida pelo jornal, Daniel Vorcaro conversou com um contato denominado "Thatiane Prime", que, segundo as investigações, era uma funcionária da Prime You, responsável pelo agenciamento das viagens do banqueiro.





Vorcaro pediu informações sobre o fretamento de um voo de Brasília a Roraima. Thatiana, em resposta, encaminha mensagens de um contato não identificado.



A mensagem encaminhada afirma que o fretamento do voo seria possível com a aeronave de prefixo PP-NLR, porém, no dia seguinte, esse mesmo avião já estava comprometido com outro trajeto. "Temos o voo da Barci no PP-NLR, decolando do Catarina às 13:00", disse o contato.



Catarina, possivelmente, refere-se ao Aeroporto Executivo São Paulo Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo. Em resposta, Vorcaro pediu prioridade para o voo marcado. "Não deixe de atender Barci", disse o então banqueiro.



Um levantamento do jornal Folha de S.Paulo e confirmado pelo Estadão mostrou que Moraes e Viviane pegaram ao menos oito voos ligados às empresas de Vorcaro entre maio e outubro de 2025. O cruzamento levou em conta somente os trajetos cuja origem foi o Aeroporto de Brasília.

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