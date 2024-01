A- A+

Curso Videochamada com Eduardo e Carlos e custo de R$ 298: filhos de Bolsonaro lançam curso "Ação Conservadora" é um treinamento que ensina apoiadores a "aprender a desfazer as mentiras da esquerda"

"Abrir os olhos das pessoas a sua volta" e "aprender a desfazer as mentiras da esquerda": esses são dois dos objetivos do novo treinamento lançado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Na noite deste domingo, durante live com o pai, os dois anunciaram o mais novo empreendimento da família o Ação Conservadora.

Sob um custo de R$297,90 à vista, os irmãos prometem uma plataforma de treinamentos para candidatos conservadores que desejam se eleger sem ter acesso aos grandes recursos financeiros dos partidos. Segundo o site da empreitada, o curso também pode ser feito por lideranças locais ou apoiadores ativos na política.

A nossa fé tem sido vilipendiada, o nosso país foi tomado por uma minoria sem escrúpulos e a gente vive uma inversão total de valores. Nossas crianças são alvos de ideologias nefastas diariamente e, além de tudo, ainda perdemos nossa liberdade de expressão. Se não reagirmos agora, nós jamais teremos um futuro enquanto nação diz Eduardo ao convocar treineiros.

Com um discurso de exclusividade, Carlos e Eduardo garantem que os signatários terão acesso a uma plataforma exclusiva para trocar experiências com outros bolsonaristas. Ao final dos mais de vinte módulos de aulas gravadas, os alunos também receberão um certificado.

Aqueles que fecharem o curso logo também poderão participar de uma videoconferência com os políticos.

