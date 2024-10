Virou moda colocar "coletinho" para fingir que trabalha, diz Boulos sobre Nunes

A- A+

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), criticou as propagandas do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que, segundo ele, bota colete da Defesa Civil para "fingir" que trabalha.

"No último apagão, em novembro do ano passado, as pessoas estavam sofrendo, perdendo tudo e ele estava no camarote da UFC e Fórmula 1. Dessa vez, perto da eleição, ele botou um coletinho. Virou moda botar coletinho para fingir que trabalha", ironizou o candidato.

Conta da Enel

Boulos também criticou a conta de luz cobrada pela Enel na capital paulista. "A conta de luz que a Enel cobra em São Paulo é uma vergonha. O que mais ouço quando vou nos lugares é: 'Moro só eu e meu filho e a conta é R$ 400'. É um cálculo que ninguém entende e eles não conseguem explicar", disparou o candidato.

O candidato deu as declarações durante sabatina promovida pela Folha de S.Paulo, UOL e RedeTV, nesta quinta-feira, 17.

Veja também

substituição Lula anuncia Otto Alencar para substituir Wagner na liderança do governo durante afastamento