Visão e pioneirismo de Jarbas Vasconcelos reconhecidos pelo Porto Digital

O Porto Digital comemorou 25 anos de existência com uma homenagem ao ex-governador Jarbas Vasconcelos, ontem, na Di Branco Recepções, no Recife Antigo. A iniciativa, que fez parte da programação do REC’n’Play 2025, reconhece o papel do líder político como um dos idealizadores do projeto.



Hoje, o ecossistema chega a 2025 com 470 empresas e mais de 20 mil colaboradores, tendo registrado no ano passado um faturamento de R$ 6,2 bilhões.

O evento reuniu a governadora em exercício, Priscila Krause (PSD); o senador Fernando Dueire (MDB); o deputado estadual Jarbas Filho (MDB); a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula; a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão; o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, e a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.



Também marcaram presença o cientista e fundador do Porto Digital, Silvio Meira, e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia no governo Jarbas e cofundador do Porto Digital, Cláudio Marinho.

Depoimentos

Priscila Krause exaltou o legado de Jarbas Vasconcelos e afirmou que o político é uma inspiração. “O governador Jarbas Vasconcelos transformou em política pública aquilo que nos coloca no cenário mundial, na tecnologia de ponta, na economia criativa, na inovação. É o que nos permite falar para o mundo inteiro como gente grande, porque nós somos verdadeiramente grandes”, declarou Krause.



Já Fernando Dueire frisou que o legado do ex-governador se estende para várias áreas e atravessa gerações. “Jarbas não se bastou na infraestrutura. Isso aqui tem o DNA dele, tem a digital dele. Jarbas fez um governo redentor. A Fenearte é fruto de uma iniciativa dele, o Porto Digital. Jarbas fez um governo de oito anos que eu diria que, se nós formos avaliar o tamanho do legado dele, parece um governo de 20 anos. Vim aqui me associar, aplaudir a merecida homenagem que ele recebe hoje”, disse o senador.

Jarbas Filho lembrou a iniciativa do ex-governador de criar o distrito tecnológico no Bairro do Recife, ao investir R$ 33 milhões em 2000 na desapropriação de edifícios e na adaptação dos locais para receberem as empresas de tecnologia. “(O Porto Digital) É uma locomotiva econômica, de economia criativa e uma referência à inovação na América Latina. Esse é um legado que ele deixou como governador. Com a sua visão, com a sua sensibilidade, teve a ousadia, a coragem de saber o potencial que isso teria”, enfatizou.



O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, destacou a atuação de Jarbas no financiamento do projeto do ecossistema, e na criação do ambiente para a chegada das empresas. “Jarbas foi fundamental porque ele é que destinou os recursos que puderam fazer com que o Foto Digital saísse no começo, como uma organização social, que comprou alguns prédios, restaurou e financiou a entidade naquele cantilho do Cid Money, o capital inicial, para que o Porto Digital começasse. Então, se não fosse Jarbas, o Porto Digital não existiria”, disse.

