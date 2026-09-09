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Presidência Visita de Lula ao Piauí testa pacto de não agressão a Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro busca renovar a cadeira no Senado pelo partido do qual é presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agendas de governo e de campanha no Piauí, em visita que será o primeiro teste para o petista do acordo de não agressão com o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro busca renovar a cadeira no Senado pelo partido do qual é presidente.

O Senador do PP-PI, Ciro Nogueira Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A legenda adotou neutralidade na disputa presidencial, frustrando as expectativas de Flavio Bolsonaro (PL), que buscava apoio da federação da sigla com o União Brasil. Em troca, dirigentes petistas defendem que Lula não faça discursos contrários a Ciro Nogueira no Piauí, estado em que o presidente venceu com 76% dos votos válidos em 2022. Formalmente, o PT nega o acordo. A legenda tem forte presença no estado e tenta reeleger Rafael Fonteles como chefe do executivo local.

Além de Fonteles, Lula participará de ato político em Teresina com os candidatos ao Senado Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD), ambos concorrentes de Ciro.

Durante o dia, Lula visita o Centro Estadual de Tempo Integral Professora Júlia Nunes Alves, e obras do VLT de Teresina e obras do contorno viário da capital piauiense.

Aliado de Flavio Bolsonaro, Ciro Nogueira se incomodou com a postura do presidenciável de se afastar após ele ser alvo de operação da Polícia Federal que investiga suposta atuação do parlamentar para beneficiar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ciro tem negado irregularidades.

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